Robię ją w 5 minut zamiast masła. Syci na długo i ma tylko 4 składniki

Sięgasz po masło i sklepowe smarowidła, bo myślisz, że przygotowanie domowego dodatku do pieczywa wymaga zbyt dużo „zachodu”? Nic bardziej mylnego. Udowodniła to dietetyczka Zuzanna Nowak. Specjalistka pokazała, jak zrobić zdrową i tanią pastę do chleba w zaledwie kilka minut. Przysmak z jej przepisu bije na głowę zdecydowaną większość produktów z oferty supermarketów. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi jego sekret.
Jak przygotować pastę do chleba z przepisu dietetyczki?
To banalnie proste. Wystarczy, że wrzucisz do blendera cztery proste składniki i zmiksujesz je na gładką masę. Chodzi o twaróg, suszone pomidory, czosnek i cebulę. Z połączenia tych produktów powstaje smarowidło, które jest nie tylko pyszne, ale przede wszystkim zdrowe. Dostarcza sporej ilości białka, dzięki temu świetnie hamuje głód i usprawnia pracę jelit. Jednocześnie, jak podkreśla Zuzanna Nowak, ma niski indeks glikemiczny, więc nie powoduje gwałtownych „skoków” poziomu glukozy we krwi. „Najlepsza pasta z suszonymi pomidorami […] świetnie sprawdzi się dla osób z insulinoopornością, Hashimoto czy PCOS” – podkreśla dietetyczka w opublikowanym materiale. Smarowidło jest tak dobre, że w zasadzie nie potrzebuje żadnych przypraw (pieprzu, soli itp.).
Polecam ci przygotować ją nie tylko jako dodatek do kanapek, ale jako również jako dip do warzyw – radzi ekspertka.
Przepis: Pasta z suszonych pomidorów
Obłędnie pyszne i sycące smarowidło, które przygotujesz w kilka chwil. Idealna alternatywa dla masła i ciężkich wędlin.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 5 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 145 w każdej porcji
Składniki
- 250 g sera twarogowego (półtłusty lub chudy)
- 7–10 sztuk suszonych pomidorów z zalewy
- 3 ząbki czosnku (dodaj więcej, jeśli lubisz wyraziste smaki)
- 30 g cebuli (ok. 1/4 małej sztuki)
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówCebulę oraz czosnek obierz z łupinek. Suszone pomidory wyjmij z zalewy i delikatnie odsącz z nadmiaru oleju na papierowym ręczniku, jeśli nie chcesz, by pasta była zbyt tłusta.
- Łączenie składnikówDo naczynia blendera przełóż twaróg, dodaj suszone pomidory, cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Zmiksuj całość na masę o takiej konsystencji, jaką lubisz najbardziej – może być całkowicie gładka lub z wyczuwalnymi kawałkami pomidorów.
Dlaczego warto sięgać po pastę z suszonymi pomidorami?
Ta pasta stanowi cenne źródło likopenu. To silny przeciwutleniacz. Unieszkodliwia wolne rodniki, opóźnia procesy starzenia i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Wspomaga też pracę wielu narządów, między innymi serca, wątroby i mózgu. Co więcej, badacze sugerują, że wykazuje on wysoki potencjał w walce z chorobami cywilizacyjnymi, na przykład miażdżycą, cukrzycą typu drugiego czy nowotworami.
