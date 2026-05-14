Robię ją w 5 minut zamiast masła. Syci na długo i ma tylko 4 składniki

Sięgasz po masło i sklepowe smarowidła, bo myślisz, że przygotowanie domowego dodatku do pieczywa wymaga zbyt dużo „zachodu”? Nic bardziej mylnego. Udowodniła to dietetyczka Zuzanna Nowak. Specjalistka pokazała, jak zrobić zdrową i tanią pastę do chleba w zaledwie kilka minut. Przysmak z jej przepisu bije na głowę zdecydowaną większość produktów z oferty supermarketów. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi jego sekret.

Jak przygotować pastę do chleba z przepisu dietetyczki?

To banalnie proste. Wystarczy, że wrzucisz do blendera cztery proste składniki i zmiksujesz je na gładką masę. Chodzi o twaróg, suszone pomidory, czosnek i cebulę. Z połączenia tych produktów powstaje smarowidło, które jest nie tylko pyszne, ale przede wszystkim zdrowe. Dostarcza sporej ilości białka, dzięki temu świetnie hamuje głód i usprawnia pracę jelit. Jednocześnie, jak podkreśla Zuzanna Nowak, ma niski indeks glikemiczny, więc nie powoduje gwałtownych „skoków” poziomu glukozy we krwi. „Najlepsza pasta z suszonymi pomidorami […] świetnie sprawdzi się dla osób z insulinoopornością, Hashimoto czy PCOS” – podkreśla dietetyczka w opublikowanym materiale. Smarowidło jest tak dobre, że w zasadzie nie potrzebuje żadnych przypraw (pieprzu, soli itp.).

Polecam ci przygotować ją nie tylko jako dodatek do kanapek, ale jako również jako dip do warzyw – radzi ekspertka.

Przepis: Pasta z suszonych pomidorów Obłędnie pyszne i sycące smarowidło, które przygotujesz w kilka chwil. Idealna alternatywa dla masła i ciężkich wędlin. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 145 w każdej porcji Składniki 250 g sera twarogowego (półtłusty lub chudy)

7–10 sztuk suszonych pomidorów z zalewy

3 ząbki czosnku (dodaj więcej, jeśli lubisz wyraziste smaki)

30 g cebuli (ok. 1/4 małej sztuki) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCebulę oraz czosnek obierz z łupinek. Suszone pomidory wyjmij z zalewy i delikatnie odsącz z nadmiaru oleju na papierowym ręczniku, jeśli nie chcesz, by pasta była zbyt tłusta. Łączenie składnikówDo naczynia blendera przełóż twaróg, dodaj suszone pomidory, cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Zmiksuj całość na masę o takiej konsystencji, jaką lubisz najbardziej – może być całkowicie gładka lub z wyczuwalnymi kawałkami pomidorów.

Dlaczego warto sięgać po pastę z suszonymi pomidorami?

Ta pasta stanowi cenne źródło likopenu. To silny przeciwutleniacz. Unieszkodliwia wolne rodniki, opóźnia procesy starzenia i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Wspomaga też pracę wielu narządów, między innymi serca, wątroby i mózgu. Co więcej, badacze sugerują, że wykazuje on wysoki potencjał w walce z chorobami cywilizacyjnymi, na przykład miażdżycą, cukrzycą typu drugiego czy nowotworami.

Czytaj też:

Dietetyk wskazał najlepsze lody z Lidla. Można je jeść nawet na redukcjiCzytaj też:

95% mięsa to nie wszystko. Dietetyczka wskazuje popularną kiełbasę, której lepiej nie grillować