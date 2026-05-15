Ewa Wachowicz dodaje łyżkę do ogórków małosolnych. Chrupią aż miło już po 2 dniach

Ogórki małosolne goszczą na moim stole dość często. To świetny dodatek do sałatek, kanapek i różnego rodzaju past. Ostatnio znalazłam sposób, by ich smak jeszcze bardziej zachwycał. Wykorzystałam patent Ewy Wachowicz i muszę przyznać, że to był starzał w dziesiątkę. Ogórki jeszcze nigdy nie wyszły tak dobre. Bliscy wręcz wyjadają je ze słoika. Teraz wiem, że będą stałym punktem naszego wiosennego i letniego menu.

W czym tkwi sekret ogórków małosolnych Ewy Wachowicz?

Tajemniczym składnikiem, który słynna restauratorka dodaje do swoich warzyw jest miód. Jego słodycz doskonale „przełamuje” ostry, słono-kwaśny smak tradycyjnej solanki. Co więcej, występujące w nim cukry stanowią pożywkę dla pożytecznych bakterii kwasu mlekowego i przyspieszają proces fermentacji. Ważne, by sięgać po naturalny produkt. Najlepiej sprawdzi się wariant wielokwiatowy lub lipowy. Inne – na przykład gryczany lub spadziowy – mogą okazać się zbyt wyraziste w smaku i zdominować przekąskę, a przecież nie o to chodzi.

Jak zrobić ogórki małosolne z miodem Ewy Wachowicz?

Wbrew pozorom ich przygotowanie jest bardzo proste. W zasadzie wystarczy wzbogacić tradycyjny przepis o miód w proporcjach jedna łyżka na jeden słoik warzyw. Ważne też, by pamiętać o odpowiednim przyszykowaniu solanki (jedna łyżka soli kamiennej na litr wody).

„Ogórki będą gotowe po 2-3 dniach” – podkreśla Ewa Wachowicz w opublikowanym materiale. Możesz je wykorzystać jako dodatek do obiadu. Świetnie komponują się z kotletami mielonymi, schabowymi, ziemniakami czy jajkiem sadzonym. Wspaniale pasują również do dań z grilla, na przykład kiełbasek czy steków. Warto zrobić od razu większą porcję, bo znikają ze stołu w zastraszająco szybkim tempie.

Przepis: Ogórki małosolne Ewy Wachowicz Dodatek miodu wznosi ich smak na wyższy poziom. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 20 w każdej porcji Składniki 2 kg ogórków

korzeń chrzanu

po 2 ząbki czosnku na litrowy słoik

gałązki kopru

kilka liści czarnej porzeczki

1 łyżeczka gorczycy

1 łyżka miodu na słoik Na solankę: 1 łyżka soli kamiennej na 1 l wody Sposób przygotowania Szykowanie solankiW garnku zagotuj odpowiednią ilość wody. Dodaj sól kamienną, dokładnie wymieszaj, aż do całkowitego rozpuszczenia, a następnie odstaw płyn do wystudzenia. Przygotowywanie pozostałych składnikówOgórki dokładnie umyj pod bieżącą wodą. Chrzan obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Włóż ogórki ciasno do czystych słoików, a następnie dorzuć do środka czosnek, koper, liście czarnej porzeczki, kawałki chrzanu oraz ziarna gorczycy. Wykańczanie ogórkówWlej jedną łyżkę miodu bezpośrednio na warzywa w każdym słoiku. Całość zalej ostudzoną solanką, pilnując, aby woda całkowicie przykryła ogórki. Odstawianie słoikówPrzykryj słoiki wieczkami, ale pod żadnym pozorem ich nie zakręcaj. Zostaw warzywa w temperaturze pokojowej

