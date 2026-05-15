To nie wygląda jak deser na diecie. Ma pyszny płynny środek i aż 24 g białka
Ciastko z kawałkami owoców Źródło: Shutterstock / Rungjarat Kloy
Chcesz zjeść coś czekoladowego i zdrowego na „szybko”? To ciastko lava cake przygotujesz w ekspresowym tempie, a jego skład całkowicie cię zaskoczy. Przysmak poleca znana ekspertka.

Dietetyczka Joanna Kryształ podzieliła się niedawno przepisem na obłędnie pyszny deser w stylu lava cake. Smakuje jak z najlepszej cukierni i dostarcza wielu cennych składników odżywczych. W dodatku nie wymaga pieczenia ani długiego stania w kuchni. Zrobisz go w mniej niż 5 minut, a efekt z pewnością cię zachwyci. Wystarczy kilka prostych składników.

Jak zrobić ciastko lava cake w mniej niż 5 minut?

Recepta jest prosta. Wystarczy, że wymieszasz wszystkie składniki deseru, a na koniec zanurzysz w masie kostki czekolady. Resztę pracy wykona za ciebie mikrofalówka. W mniej niż minutę „zetnie” wierzch ciastka. Jego „wnętrze” będzie natomiast półpłynne. Osiągniesz idealny efekt lawy w zaledwie kilkadziesiąt sekund, i to bez bałaganu w kuchni. Musisz jednak uważać na moc swojego urządzenia. Zacznij od 30 sekund. Jeśli zajdzie taka potrzeba możesz też czas nieco wydłużyć. Zwróć uwagę na wygląd deseru. Jego powierzchnia powinna przypominać – jak podkreśla Joanna Kryształ – „kożuch na schłodzonym budyniu”.

Jeśli chcesz możesz podać ciastko w „towarzystwie” ulubionych lodów, na przykład waniliowych czy śmietankowych. Dietetyczka wskazuje jednak na inne rozwiązanie. „Psst… obok warto dorzucić sobie owoce, zwłaszcza jagodowe! Borówki, truskawki, maliny…” – radzi w opublikowanym materiale. Podpowiada również, by nie czekać zbyt długo z pałaszowaniem deseru.

Lava cake najlepiej zajadaj od razu i ciesz się płynnym czekoladowym środkiem. Smacznego!

Dlaczego warto zrobić deser z przepisu dietetyczki?

Ciasto nie tylko świetnie smakuje, ale też dostarcza solidnej porcji białka. Jedno zawiera aż 24 gramy tego składnika. Dzięki temu syci na długo i skutecznie hamuje chęć podjadania czy sięgania po niezdrowe przekąski (chipsy, batony, cukierki itp.). Dlatego warto włączyć je między innymi do diety redukcyjnej. Pozwoli tracić nadprogramowe kilogramy bez uczucia głodu i ciągłych restrykcji. Warto pamiętać, że odchudzanie nie musi oznaczać rezygnacji z kulinarnych przyjemności, o ile sięgamy po nie „z głową”.

Przepis: Ciastko lava cake bez pieczenia

Obłędnie czekoladowy deser z płynnym środkiem przygotujesz w kilka minut.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
5 min.
Liczba porcji
1
Liczba kalorii
349

Składniki

  • 30 g mąki orkiszowej
  • 10 g kakao
  • 70 ml mleka1.5%
  • 20 g czekoladowej odżywki białkowej
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • 15 g czekolady

Sposób przygotowania

  1. Robienie masyWszystkie składniki, oprócz czekolady, wrzuć do miski. Wymieszaj je bardzo dokładnie. Przełóż około 3/4 przygotowanej masy do naczynia nadającego się do mikrofali (np. kokilki lub kubka). Zanurz kostki czekolady w samym środku i przykryj je pozostałą częścią ciasta, wyrównując wierzch.
  2. Obróbka termiczna ciastkaWstaw naczynie do mikrofali na 30-40 sekund, zależnie od mocy urządzenia.

Opracowała:
Źródło: krystalicznie.dietetycznie/Instagram