To nie wygląda jak deser na diecie. Ma pyszny płynny środek i aż 24 g białka

Dietetyczka Joanna Kryształ podzieliła się niedawno przepisem na obłędnie pyszny deser w stylu lava cake. Smakuje jak z najlepszej cukierni i dostarcza wielu cennych składników odżywczych. W dodatku nie wymaga pieczenia ani długiego stania w kuchni. Zrobisz go w mniej niż 5 minut, a efekt z pewnością cię zachwyci. Wystarczy kilka prostych składników.

Jak zrobić ciastko lava cake w mniej niż 5 minut?

Recepta jest prosta. Wystarczy, że wymieszasz wszystkie składniki deseru, a na koniec zanurzysz w masie kostki czekolady. Resztę pracy wykona za ciebie mikrofalówka. W mniej niż minutę „zetnie” wierzch ciastka. Jego „wnętrze” będzie natomiast półpłynne. Osiągniesz idealny efekt lawy w zaledwie kilkadziesiąt sekund, i to bez bałaganu w kuchni. Musisz jednak uważać na moc swojego urządzenia. Zacznij od 30 sekund. Jeśli zajdzie taka potrzeba możesz też czas nieco wydłużyć. Zwróć uwagę na wygląd deseru. Jego powierzchnia powinna przypominać – jak podkreśla Joanna Kryształ – „kożuch na schłodzonym budyniu”.

Jeśli chcesz możesz podać ciastko w „towarzystwie” ulubionych lodów, na przykład waniliowych czy śmietankowych. Dietetyczka wskazuje jednak na inne rozwiązanie. „Psst… obok warto dorzucić sobie owoce, zwłaszcza jagodowe! Borówki, truskawki, maliny…” – radzi w opublikowanym materiale. Podpowiada również, by nie czekać zbyt długo z pałaszowaniem deseru.

Lava cake najlepiej zajadaj od razu i ciesz się płynnym czekoladowym środkiem. Smacznego!

Dlaczego warto zrobić deser z przepisu dietetyczki?

Ciasto nie tylko świetnie smakuje, ale też dostarcza solidnej porcji białka. Jedno zawiera aż 24 gramy tego składnika. Dzięki temu syci na długo i skutecznie hamuje chęć podjadania czy sięgania po niezdrowe przekąski (chipsy, batony, cukierki itp.). Dlatego warto włączyć je między innymi do diety redukcyjnej. Pozwoli tracić nadprogramowe kilogramy bez uczucia głodu i ciągłych restrykcji. Warto pamiętać, że odchudzanie nie musi oznaczać rezygnacji z kulinarnych przyjemności, o ile sięgamy po nie „z głową”.

Przepis: Ciastko lava cake bez pieczenia Obłędnie czekoladowy deser z płynnym środkiem przygotujesz w kilka minut. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 349 Składniki 30 g mąki orkiszowej

10 g kakao

70 ml mleka1.5%

20 g czekoladowej odżywki białkowej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

15 g czekolady Sposób przygotowania Robienie masyWszystkie składniki, oprócz czekolady, wrzuć do miski. Wymieszaj je bardzo dokładnie. Przełóż około 3/4 przygotowanej masy do naczynia nadającego się do mikrofali (np. kokilki lub kubka). Zanurz kostki czekolady w samym środku i przykryj je pozostałą częścią ciasta, wyrównując wierzch. Obróbka termiczna ciastkaWstaw naczynie do mikrofali na 30-40 sekund, zależnie od mocy urządzenia.

Czytaj też:

Dietetyczka kupuje w Lidlu tylko ten żółty ser. Ma 62 g białka i prosty składCzytaj też:

Bije na głowę inne słodycze. Znana dietetyczka poleca przekąskę pełną żelaza