Dietetyk wskazał najlepsze lody z Lidla. Można je jeść nawet na redukcji

Kupujesz lody w Lidlu? Nie sięgaj po „pierwsze lepsze” produkty ze sklepowej lodówki. Na ogół to słodkości po brzegi „napakowane” cukrem. Od tej reguły są jednak wyjątki. Zwrócił na nie uwagę dietetyk Patryk Puszkarz w jednym z nagrań opublikowanych w sieci. Wskazał 3 mrożone desery, które świetnie wpisują się nawet w jadłospis na redukcji, oczywiście jeśli sięgamy po nie z umiarem. Zobacz, jakie przysmaki zachwyciły eksperta.

Najlepsze lody bez cukru z Lidla – ranking dietetyka

Specjalista stworzył autorski ranking lodów. Umieścił na „podium” popularne i lubiane produkty. Na trzeciej pozycji uplasował się mrożony deser o smaku kakaowym – No Sugar Added marki Gelatelli. Stugramowa porcja dostarcza 123 kilokalorii, 16,1 g węglowodanów i aż 10,4 g błonnika, co – jak wskazuje dietetyk – jest bardzo dużym „plusem” opisywanej propozycji. Obecność tego składnika – i to w tak dużej ilości – sprawia, że deser zapewnia uczucie sytości na długo i znacznie zmniejsza ryzyko sięgania po wysokoprzetworzone przekąski.

Drugie miejsce zajmują lody Willisch [o smaku sernika, truskawki i kruszonki – przyp.red.] Są dosładzane maltitolem oraz ksylitolem, a w stu gramach dostarczają 163 kilokalorii, 28 gramów węglowodanów i 4,5 grama białka – zauważa dietetyk Patryk Puszkarz.

Proteiny pełnią podobną funkcję jak wspomniany wcześniej błonnik. Usprawnia pracę jelit i hamuje uczucie głodu. W dodatku pozytywnie wpływa na pracę mięśni i przyspiesza ich regenerację po wysiłku fizycznym. Zdaniem eksperta na pierwszą pozycję w zestawieniu zasłużyły lody czekoladowe WK Dzik. W tym przypadku zastosowano inne zamienniki klasycznego cukru – erytrytol oraz sukralozę. W 100 gramach mają 154 kilokalorie, 20 g węglowodanów i 10 gramów białka.

Na co uważać, jedząc lody bez cukru?

Choć przedstawione desery wypadają lepiej niż większość sklepowych lodów, to nie należy po nie sięgać bez opamiętania. Słodziki spożywane w nadmiernych ilościach mogą wywołać dolegliwości ze strony układu pokarmowego, na przykład wzdęcia, biegunki, bóle brzucha itp. Dotyczy to zwłaszcza seniorów, małych dzieci i osób z wrażliwym żołądkiem. Dlatego warto zachować umiar. Warto pamiętać, że nawet zdrowe produkty w zbyt dużych ilościach mogą zaszkodzić zdrowiu.

