Ten melon kryje składnik ważny dla cukru i hormonów. Dietetyczka mówi, komu może pomóc

Dietetycy zachęcają do tego, by włączyć do codziennej diety kantalupę. To odmiana melona o pomarańczowym, soczystym miąższu i słodkim, lekko miodowym smaku. Należy do tej samej rodziny co ogórek, dynia, arbuz czy cukinia. Ma wiele cennych wartości odżywczych, z których mało kto zdaje sobie sprawę. A szkoda, bo przysmak ma wyraźną przewagę nad wieloma popularnymi owocami.

Dlaczego warto jeść kantalupę?

Ten owoc – jak zauważa dietetyczka dr Anita Żmudzińska – stanowi jedno z najlepszych naturalnych źródeł inozytolu. To związek naturalnie występujący w organizmie człowieka Często bywa nazywany witaminą B8. Bierze udział w wielu ważnych procesach, między innymi w przekazywaniu sygnałów między komórkami układu nerwowego. Zwiększa wrażliwość receptorów na serotoninę. Wywiera też wpływ na poziom acetylocholiny. Poprawia funkcjonowanie poznawcze, między innymi pamięć i koncentrację. Polepsza też nastrój i ogólne samopoczucie. Na tym jednak jego rola się nie kończy. Składnik ten odgrywa również ważną rolę w regulacji gospodarki hormonalnej. Zwiększa wrażliwość tkanek na działanie insuliny. Wspiera też owulację. Zaleca się go osobom z insulinoopornością oraz zespołem policystycznych jajników (PCOS).

Dlatego zamiast eliminować owoce, wykorzystaj je strategicznie, na przykład po obiedzie jako coś słodkiego – podkreśla dietetyczka dr Anita Żmudzińska w jednym z materiałów opublikowanych w sieci.

Jednocześnie specjalistka podkreśla, że samo włączenie kantalupy do diety nie może zastąpić suplementacji czy zaleceń lekarza. Może jednak realnie wesprzeć pracę organizmu.

Jak włączyć kantalupę do jadłospisu?

Kantalupę najłatwiej włączyć do jadłospisu jako lekką przekąskę między posiłkami. Wystarczy pokroić ją w kostkę lub cienkie plasterki i zjeść „solo”, dobrze schłodzoną. Świetnie pasuje też do owsianki, jogurtu naturalnego, koktajli, sałatek owocowych i deserów na bazie twarogu lub skyru. Można łączyć ją również z wytrawnymi dodatkami. Dobrze smakuje z rukolą, fetą, mozzarellą, miętą, orzechami albo szynką dojrzewającą. Dzięki wysokiej zawartości wody sprawdzi się szczególnie wiosną i latem, gdy organizm potrzebuje lekkich, odświeżających produktów. Trzeba jednak pamiętać, że mimo wielu wartości odżywczych melon nadal jest owocem zawierającym naturalne cukry, dlatego najlepiej jeść go w rozsądnych porcjach i traktować jako element urozmaiconej diety.

Kantalupa nie zastępuje leczenia, suplementacji ani zaleceń specjalisty. Może być jedynie elementem dobrze zbilansowanej diety.

