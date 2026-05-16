Na Dzień Matki robię włoskie ciasto jak z cukierni. Ten deser zawsze robi efekt wow
Ciasto „mimoza” Źródło: Shutterstock / Ale02
Ten włoski deser wygląda jak bukiet kwiatów mimozy zamieniony w ciasto. Ma puszysty biszkopt, cytrynowy krem i złocistą posypkę, która od razu przyciąga wzrok.

Włoska kuchnia słynie z przysmaków, które robią ogromne wrażenie, choć nie wymagają wiele pracy ani skomplikowanych umiejętności kulinarnych. Proponowany deser doskonale wpisuje się w ten kanon. Ciasto „mimoza” – bo o nim mowa – swoją estetyką nawiązuje do kwiatów mimozy, uznawanych w Italii za symbol szacunku i wdzięczności wobec kobiet. Złociste, puszyste okruszki pokrywające wierzch wypieku tworzą niesamowity efekt. Przypominają wiosenne, rozkwitające pąki. Już pierwszy kęs sprawia, że na twarzy pojawia się szeroki uśmiech.

W czym tkwi sekret ciasta „mimoza”?

Ciasto „mimoza”, nazywane również torcikiem, ma w sobie coś odświętnego, ale nie jest przekombinowane. Jego bazę stanowi lekki jak chmurka biszkopt wypełniony delikatnym kremem śmietankowym. Dodatek skórki otartej z cytryny oraz wanilii nadaje deserowi orzeźwiający charakter. Podobnie zresztą jak poncz zrobiony z cytrusów. Jeśli nie chcesz przygotowywać kremu „od zera”, wykorzystaj budynie śmietankowe w proszku dostępne w sklepach. Najlepiej sprawdzą się te z prostym, krótkim składem, bez dużych ilości cukru lub słodzików.

Jak zrobić ciasto „mimozę” na Dzień Matki?

Przygotowania zacznij od przyszykowania kremu. Budyń musi dobrze wystygnąć, zanim połączysz go z resztą składników. Pamiętaj, by przykryć go folią spożywczą. W przeciwnym razie zrobi się na nim nieestetyczny „kożuch”. Biszkopt piecz w temperaturze 175 stopni Celsjusza (grzanie góra-dół). Jeśli chcesz upewnić się, że jest już gotowy, zastosuj metodę „suchego patyczka”. Wbij wykałaczkę w środek ciasta. Następnie wyjmij ją i sprawdź, jak wygląda. Jeśli jest mokra i oblepiona masą, to znak, że wypiek musi spędzić w piekarniku jeszcze trochę czasu. Pamiętaj, że deser musi się schłodzić, zanim trafi na stół. Możesz go udekorować cytrusami lub innymi owocami, na przykład truskawkami, malinami, borówkami itp.

Przepis: Ciasto „mimoza”

Kremowy deser biszkoptowy z delikatnym waniliowo-cytrynowym kremem. Najlepiej smakuje „w towarzystwie” kawy.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Włoska
Czas przygotowania
2 godz.
Liczba porcji
12
Liczba kalorii
326 w każdej porcji

Składniki

Na biszkopt:

  • 8 dużych jajek
  • 2 szklanki mąki pszennej
  • 3/4 szklanki cukru
  • 1 łyżka roztopionego masła
  • 1 łyżka mąki ziemniaczanej
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Na krem:

  • 250 ml mleka
  • 2 duże żółtka
  • 50 g cukru
  • 25 g mąki pszennej
  • skórka obrana z dużej cytryny
  • 1 laska wanilii
  • 250 ml śmietanki kremówki
  • 1 łyżka cukru

Na poncz:

  • sok z połowy małej limonki
  • sok z połowy małej cytryny
  • 50 ml wody

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówZagotuj mleko ze skórką obraną z cytryny i laską wanilii. Żółtka przełóż do miski, dodaj cukier oraz mąkę i wymieszaj. Stopniowo wlewaj przecedzone gorące mleko, cały czas mieszając.
  2. Gotowanie budyniuPrzelej masę do garnka i podgrzewaj na małym ogniu, aż zgęstnieje. Mieszaj cały czas, żeby nie zrobiły się grudki. Przykryj budyń folią spożywczą i wystudź.
  3. Robienie biszkoptuPrzesiej mąkę pszenną z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Ubij jajka z cukrem na puszystą, jasną masę. Dodaj roztopione masło, a potem delikatnie wmieszaj mąkę silikonową szpatułką.
  4. Pieczenie biszkoptuPrzelej ciasto do tortownicy o średnicy 26–28 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 175 stopniach Celsjusza, góra-dół, bez termoobiegu, przez około 40 minut l
  5. Tworzenie posypki i nasączanie ciastaOdkrój ranty ciasta tak, by biszkopt miał około 24 cm średnicy. Rozdrobnij odkrojone kawałki na okruszki. Przekrój biszkopt na 3 blaty, nasącz ponczem z cytryny, limonki i wody, a potem zostaw w temperaturze pokojowej.
  6. Łączenie składników na kremUbij śmietankę kremówkę z 1 łyżką cukru na sztywno. Stopniowo dodawaj ją do wystudzonego budyniu i mieszaj rózgą kuchenną, aż powstanie gładki krem. Odłóż 6 łyżek kremu do dekoracji.
  7. Wykańczanie deseruPrzełóż biszkoptowe blaty kremem. Posmaruj wierzch i boki odłożonym kremem. Obsyp całe ciasto biszkoptowymi okruszkami i wstaw do lodówki, żeby stężało.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl