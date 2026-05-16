Te ogórki biją małosolne na głowę. Jeden dodatek podkręca ich smak

Moi bliscy uwielbiają ogórki w każdej postaci, ale ta odsłona warzyw zajmuje w ich autorskim rankingu niekwestionowane pierwsze miejsce. Pozostawia w tyle nawet osławione klasyki. Zawsze znika ze stołu jako pierwsza i to w zastraszająco szybkim tempie. Przygotowanie przekąski nie wymaga wiele pracy, ale za to przyda się spora doza cierpliwości. Potrzeba czasu, by poszczególne smaki zdążyły się dobrze „przegryźć”.

W czym tkwi sekret tych ogórków?

Wyjątkowy smak zapewnia im niecodzienna marynata, a w zasadzie jeden z jej głównych składników – przyprawa gyros. W połączeniu z cukrem, olejem i octem tworzą wyrazistą mieszankę. Ja zwykle dorzucam do niej jeszcze odrobinę ostrej papryczki chili, żeby jeszcze bardziej podkręcić smak przekąski, ale jeśli chcesz możesz śmiało, zrezygnować z tego dodatku. Koloru i słodyczy całości dodają paski czerwonej oraz żółtej papryki, a także piórka białej cebuli.

Jak zrobić ogórki z przyprawą gyros?

Przygotowanie tych ogórków rozkładam sobie na dwa etapy, żeby nie spędzać w kuchni całego popołudnia. Najpierw szybko kroję wszystkie warzywa, zasypuję solą, dodaję czosnek i mieszam z gotową marynatą. Potem wkładam miskę do lodówki na sześć do ośmiu godzin. W tym czasie papryki i pozostałe składniki puszczają sok, miękną i chłoną wszystkie aromaty. Zazwyczaj szykuję całość wieczorem, a rano tylko przekładam sałatkę do czystych, wyparzonych słoików. Wciskam warzywa dość ciasno, zalewam powstałym płynem pod samą krawędź i mocno zakręcam. Potem wystarczy je już tylko zapasteryzować – w garnku lub w piekarniku.

Przepis: Ogórki w zalewie gyros To świetny dodatek do wielu różnych potraw, w tym dań z grilla. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 8 min. Czas gotowania 19 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 120 w każdej porcji Składniki 2 kg ogórków gruntowych

2 papryki czerwone

1 papryka żółta

4 cebule

4 ząbki czosnku

2 łyżki soli Na zalewę: 1,5 szklanki cukru

1,5 szklanki octu 10%

1 szklanka wody

0,5 szklanki oleju

30 g przyprawy gyros Sposób przygotowania Szykowanie warzywOgórki umyj, odkrój końcówki i pokrój na grube plastry. Cebulę pokrój w piórka, czosnek przeciśnij przez praskę, a papryki w paski. Wymieszaj ogórki z solą i czosnkiem, dorzuć resztę warzyw i dokładnie połącz składniki. Robienie zalewyWymieszaj w osobnym naczyniu wszystkie składniki na marynatę. Zalej gotowym płynem przygotowane warzywa i odstaw całość do lodówki na około 6-8 godzin. Co jakiś czas przemieszaj zawartość miski, aby smaki dobrze się przegryzły. Przekładanie do słoikówGotową sałatkę przekładaj ciasno do wyparzonych słoików. Zalej wszystko resztą marynaty z miski, mocno zakręć i pasteryzuj przez 20 minut.

Jak wykorzystać ogórki gyros w kuchni?

To doskonały dodatek do obiadu, kanapek albo domowych burgerów. Świetnie pasują też do dań z grilla, na przykład kiełbasek czy karkówki. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by dorzucać je do sałatek. Jeśli chcesz, możesz wykorzystać je do zrobienia imprezowych koreczków. Wszystko zależy od twojej kulinarnej inwencji.

