Najlepszy przepis na deser czekoladowy bez cukru. Ma aż 12 mg żelaza i smakuje jak marzenie

Niemal każdy z nas od czasu do czasu ma ochotę sięgnąć po coś słodkiego. To całkowicie naturalne. Słodki smak kojarzy się z przyjemnością, chwilą relaksu i małym poprawieniem humoru. Warto jednak pamiętać, że słodka przekąska wcale nie musi oznaczać dużej ilości cukru i niezdrowych składników. Coraz częściej możemy wybierać zdrowsze alternatywy, które łączą świetny smak z wartościowymi składnikami. Dzięki temu można cieszyć się odrobiną słodyczy bez wyrzutów sumienia.

Czekoladowy deser z przepisu dietetyczki

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na swoim Instagramie przepis na pyszny i przy okazji zdrowy deser. Chodzi o czekoladowy budyń jaglany, który w jednej porcji zawiera aż 12 mg żelaza. Głównym składnikiem jest oczywiście kasza, ale poza nią dietetyczka wykorzystuje także napój migdałowy, skyr, kakao, pastę tahini, migdały w płatkach, a także gorzką czekoladę. Jego wielką zaletą jest to, że nie zawiera dodatku cukru, co odróżnia go od większości popularnych deserów.

Przepis: Budyń jaglany Ten budyń smakuje naprawdę obłędnie, musisz spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni tra Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 563 Składniki 50 g kaszy jaglanej

250 ml napoju migdałowego (bez wapnia)

20 g kakao

6 g gorzkiej czekolady

150 g skyru sojowego

60 g malin

12 g pasty tahini

6 g migdałów w płatkach Sposób przygotowania Gotowanie kaszyKaszę dodaj do garnka, dodaj wodę (tak, aby woda przykryła kaszę), zagotuj. Wylej wodę i przepłucz kaszę. Dodawanie pozostałych składnikówDodaj napój i kakao. Gotuj na małym ogniu, pod przykryciem przez ok. 15-20 minut, aż kasza stanie się miękka. Dodaj słodziło, czekoladę, skyr i zblenduj na gładką masę. Podawanie budyniuBudyń przełóż do miski, dodaj owoce, tahini i posyp płatkami migdałów.

Dlaczego ten deser jest zdrowszy od klasycznych słodyczy?

Ten czekoladowy budyń jaglany jest zdecydowanie zdrowszą alternatywą dla klasycznych słodyczy, ponieważ dostarcza nie tylko przyjemności, ale też wielu wartości odżywczych. Zamiast dużej ilości cukru i utwardzonych tłuszczów zawiera składniki bogate w białko, błonnik oraz minerały. Kasza jaglana i kakao są źródłem żelaza, dzięki czemu deser może wspierać organizm w walce z niedoborami tego pierwiastka.

Dodatkowo skyr dostarcza pełnowartościowego białka, które zwiększa sytość i pomaga ograniczyć podjadanie. Pasta tahini, migdały oraz gorzka czekolada zawierają zdrowe tłuszcze, magnez i antyoksydanty korzystne dla układu nerwowego i serca. W przeciwieństwie do tradycyjnych słodyczy taki deser ma bardziej wartościowy skład, syci na dłużej i nie powoduje tak gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi.

