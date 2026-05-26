Zamiast majonezu i ketchupu robię ten lekki sos. Dietetyk poleca go do grilla. Ma tylko 117 kcal

Wiosną i latem różnego rodzaju sosy stają się nieodłącznym elementem jadłospisu w wielu domach. Trudno się temu dziwić, bo świetnie pasują nie tylko wędlin czy sałatek, ale również dań z grilla. Jeden bije inne klasyki na głowę. Znany dietetyk pokazał, jak przygotować go w lżejszej wersji, która – jak sam przyznał – wznosi każdą potrawę na wyższy poziom. Co więcej, nie niweczy efektów odchudzania. Wręcz przeciwnie – może je realnie wesprzeć. Sprawdź dlaczego.

Jaki sos poleca dietetyk?

Jakub Chwiłkowski poleca sos tzatziki inspirowany grecką kuchnią. Jego bazą są oczywiście zielone ogórki połączone z gęstym jogurtem naturalnym. W przepisie pojawia się również czosnek (zarówno świeży, jak i granulowany), a także oliwa z oliwek, koperek i przyprawy. Wszystkie te składniki, choć niezwykle proste, tworzą razem pyszny dip, który świetnie smakuje.

Sos idealny do […] sezonu na grilla. Jest to jeden z moich ulubionych sosów. Tzatziki są niesamowicie orzeźwiające i wnoszą danie od razu na wyższy poziom. I co najlepsze, zrobicie je w kilka chwil. Będą idealne do chrupiącej pity, pieczonych warzyw, szaszłyka czy pieczonych ziemniaków – podkreśla dietetyk w opublikowanym nagraniu.

Ten dip dostarcza też sporej ilości białka (około 6 gramów w porcji). Dlatego syci na dłużej. Co ważne, ma tylko 117 kilokalorii. To nawet dwa razy mniej niż wiele gotowych sosów dostępnych w sklepach i supermarketach.

Przepis: Sos tzatziki od dietetyka Banalnie prosty dodatek, który rewelacyjnie podkręci smak wielu potraw. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 117 w każdej porcji Składniki 1 duży ogórek zielony (ok. 300-350 g)

400 g jogurtu greckiego

10 g oliwy

1 ząbek czosnku

1/2 łyżeczki czosnku granulowanego

sól

pieprz

1 łyżeczka siekanego świeżego koperku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZetrzyj ogórka na tarce. Odciśnij mocno nadmiar wody. Łączenie składnikówDodaj jogurt grecki, sól, pieprz, czosnek granulowany, przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku i oliwę. Całość wymieszaj z siekanym koperkiem. Spróbuj i ew. dopraw do smaku solą/pieprzem.

Sos tzatziki – przydatne wskazówki

Możesz śmiało modyfikować ten przepis pod własne preferencje. Lubisz pikantne nuty? Nic nie stoi na przeszkodzie, by dorzucić do środka szczyptę płatków chili. Wolisz więcej świeżości? Wymieszaj jogurt z drobno posiekaną miętą zamiast koperku. Wybór należy do ciebie, jednak nawet ta najbardziej klasyczna, podstawowa wersja obroni się na każdej imprezie.

