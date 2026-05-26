Zamiast majonezu i ketchupu robię ten lekki sos. Dietetyk poleca go do grilla. Ma tylko 117 kcal

Wiosną i latem różnego rodzaju sosy stają się nieodłącznym elementem jadłospisu w wielu domach. Trudno się temu dziwić, bo świetnie pasują nie tylko wędlin czy sałatek, ale również dań z grilla. Jeden bije inne klasyki na głowę. Znany dietetyk pokazał, jak przygotować go w lżejszej wersji, która – jak sam przyznał – wznosi każdą potrawę na wyższy poziom. Co więcej, nie niweczy efektów odchudzania. Wręcz przeciwnie – może je realnie wesprzeć. Sprawdź dlaczego.
Jaki sos poleca dietetyk?
Jakub Chwiłkowski poleca sos tzatziki inspirowany grecką kuchnią. Jego bazą są oczywiście zielone ogórki połączone z gęstym jogurtem naturalnym. W przepisie pojawia się również czosnek (zarówno świeży, jak i granulowany), a także oliwa z oliwek, koperek i przyprawy. Wszystkie te składniki, choć niezwykle proste, tworzą razem pyszny dip, który świetnie smakuje.
Sos idealny do […] sezonu na grilla. Jest to jeden z moich ulubionych sosów. Tzatziki są niesamowicie orzeźwiające i wnoszą danie od razu na wyższy poziom. I co najlepsze, zrobicie je w kilka chwil. Będą idealne do chrupiącej pity, pieczonych warzyw, szaszłyka czy pieczonych ziemniaków – podkreśla dietetyk w opublikowanym nagraniu.
Ten dip dostarcza też sporej ilości białka (około 6 gramów w porcji). Dlatego syci na dłużej. Co ważne, ma tylko 117 kilokalorii. To nawet dwa razy mniej niż wiele gotowych sosów dostępnych w sklepach i supermarketach.
Przepis: Sos tzatziki od dietetyka
Banalnie prosty dodatek, który rewelacyjnie podkręci smak wielu potraw.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Grecka
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 117 w każdej porcji
Składniki
- 1 duży ogórek zielony (ok. 300-350 g)
- 400 g jogurtu greckiego
- 10 g oliwy
- 1 ząbek czosnku
- 1/2 łyżeczki czosnku granulowanego
- sól
- pieprz
- 1 łyżeczka siekanego świeżego koperku
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówZetrzyj ogórka na tarce. Odciśnij mocno nadmiar wody.
- Łączenie składnikówDodaj jogurt grecki, sól, pieprz, czosnek granulowany, przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku i oliwę. Całość wymieszaj z siekanym koperkiem. Spróbuj i ew. dopraw do smaku solą/pieprzem.
Sos tzatziki – przydatne wskazówki
Możesz śmiało modyfikować ten przepis pod własne preferencje. Lubisz pikantne nuty? Nic nie stoi na przeszkodzie, by dorzucić do środka szczyptę płatków chili. Wolisz więcej świeżości? Wymieszaj jogurt z drobno posiekaną miętą zamiast koperku. Wybór należy do ciebie, jednak nawet ta najbardziej klasyczna, podstawowa wersja obroni się na każdej imprezie.
