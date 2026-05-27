Lepsze niż świeże pomidory. Dietetyk wskazuje produkt, który warto jeść po 60-tce

Dla większości osób oczywiste jest, że świeże owoce i warzywa stanowią ważny element zdrowej diety. To właśnie one dostarczają organizmowi witamin, minerałów i błonnika w najbardziej naturalnej formie. Regularne ich spożywanie wspiera odporność, poprawia samopoczucie i pomaga utrzymać prawidłową pracę organizmu. Okazuje się jednak, że czasami zamiast sięgnąć po świeże pomidory, lepiej wybrać przetwory z tych warzyw.

To lepsze niż świeże pomidory

Produktem, który poleca dietetyk dr Bartosz Kulczyński, są przetwory pomidorowe, takie jak zupa, sos, przecier, suszone pomidory czy koncentrat.

Wspominam o przetworach pomidorowych, ponieważ są one doskonałym źródłem likopenu. Ten składnik jest w mojej opinii nieoceniony, jeśli chodzi o zdrowie osób starszych – powiedział.

Likopen obecny w przetworach pomidorowych spowalnia starzenie się naszej skóry. Ekspert powołał się na badanie pod tytułem „The effect of tomato and lycopene on clinical characteristics and molecular markers of UV-induced skin deterioration: A systematic review and meta-analysis of intervention trials”.

Do tego likopen hamuje rozwój chorób neurodegeneracyjnych. Potwierdziło to między innymi badanie pod tytułem „Serum lycopene, lutein and zeaxanthin, and the risk of Alzheimer's disease mortality in older adults”.

Naukowcy bowiem wykazali, że osoby, które mają wysokie stężenie tego składnika we krwi, rzadziej chorują na chorobę Alzheimera – powiedział.

Przetwory pomidorowe pełne likopenu

Warto zauważyć, że podczas poddawania pomidorów gotowaniu czy pieczeniu obecny w nich likopen staje się łatwiej przyswajalny, więc nasz organizm może bardziej skorzystać. Dodatkowo w przetworach, takich jak passata, przecier czy sos pomidorowy, stężenie tego cennego przeciwutleniacza jest często wyższe niż w świeżych pomidorach, ponieważ w procesie obróbki odparowuje część wody. Dzięki temu w jednej porcji dostarczamy go więcej. Co ważne, likopen lepiej wchłania się w obecności tłuszczu, dlatego sosy pomidorowe przygotowywane z dodatkiem oliwy z oliwek mogą mieć jeszcze większą wartość prozdrowotną.

Czytaj też:

Zamiast majonezu i ketchupu robię ten lekki sos. Dietetyk poleca go do grilla. Ma tylko 117 kcalCzytaj też:

Dietetyczka robi zielone smarowidło bogate w żelazo. Idealne na kanapki zamiast masła