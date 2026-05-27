Masz te zioła na trawienie? GIS ostrzega: w jednej partii wykryto Salmonellę

Komunikat dotyczy produktu Verdin Fix Kompozycja 6 ziół. To ostrzeżenie mówiące o tym, że w próbce wykryto bakterie Salmonella spp. Nie chodzi o wszystkie opakowania produktu, ale o konkretną partię. GIS zaleca, aby jej nie spożywać.

GIS ostrzega przed suplementem diety Verdin Fix

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii Salmonella spp. w jednej partii suplementu diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół. To produkt w saszetkach, przeznaczony do przygotowywania naparu. Bakterie wykryto podczas urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w 1 z 5 próbek badanego produktu.

Sprawdź numer partii. Chodzi o to opakowanie

Ostrzeżenie dotyczy:

Produkt: Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, suplement diety, 20 saszetek, 36 g

Numer partii: L:26/062P

Data minimalnej trwałości: 31.03.2028

Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

Jeśli masz ten suplement w domu, najważniejszy jest numer partii. To on decyduje, czy opakowanie jest objęte ostrzeżeniem GIS.

Zgodnie z oceną ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB produkt z podanym numerem partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

GIS zwraca uwagę przede wszystkim na ryzyko przeniesienia bakterii z produktu na inne powierzchnie, na przykład dłonie, blat, kubek, łyżeczkę albo inne produkty spożywcze.

W komunikacie zaznaczono też ważną rzecz: jeżeli napar był przygotowany zgodnie z instrukcją na opakowaniu, ryzyko narażenia na żywe bakterie Salmonella w gotowym naparze jest istotnie ograniczone. Nie zmienia to jednak zalecenia GIS – produktu z tej partii nie należy spożywać.

Produkt jest wycofywany z obrotu

Producent po otrzymaniu informacji o zakwestionowanej partii podjął dobrowolną decyzję o jej wycofaniu z obrotu. Wstrzymano również dalsze dostawy produktu z magazynu. Organy urzędowej kontroli żywności, we współpracy z producentem, prowadzą postępowanie wyjaśniające.

Zrób to, gdy masz ten suplement w domu

GIS zaleca, aby nie spożywać produktu z partii L:26/062P. Jeżeli produkt był już używany i pojawiły się objawy zatrucia pokarmowego, należy skontaktować się z lekarzem. Do objawów zakażenia Salmonellą mogą należeć m.in. bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, gorączka i osłabienie.

Warto też nie wyrzucać od razu opakowania. Może być potrzebne do potwierdzenia numeru partii, daty minimalnej trwałości albo ewentualnego zwrotu produktu w miejscu zakupu.

Najważniejsze są trzy rzeczy: nie używać wskazanej partii, sprawdzić numer na opakowaniu i dokładnie umyć ręce oraz powierzchnie, które mogły mieć kontakt z produktem.

