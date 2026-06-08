Jedna porcja ma mniej kalorii niż jabłko. Dietetyczka robi ten sernik z 3 składników

Wystarczy kilkanaście minut pracy, by cieszyć się wyśmienitym deserem, który nie psuje sylwetki. Przygotujesz go z paru tanich składników. Zjadasz ze smakiem i chudniesz, bo jedna porcja dostarcza mniej kalorii niż jabłko. Przepisem na ten wyjątkowy przysmak podzieliła się w mediach społecznościowych dietetyczka Anna Jedrej, udowadniając, że redukcja wagi nie musi oznaczać wyrzeczeń. Kluczem do sukcesu jest umiar, a także dobór odpowiednich artykułów spożywczych.

Fit sernik „na zimno” – świetna alternatywa dla klasycznego deseru

Sekretem tego przysmaku jest zamiana ciężkich produktów na ich lżejsze odpowiedniki. Zamiast tłustego sera i śmietany, dietetyczka używa gęstego skyru. Ten naturalny jogurt ma stosunkowo niewielką zawartość tłuszczu, a przy tym dostarcza solidnej porcji białka. Dzięki temu syci na długo i skutecznie hamuje ochotę na podjadanie. Z kolei zwartą konsystencję zapewnia sernikowi galaretka truskawkowa w wersji bez cukru. Nie trzeba bawić się w odmierzanie żelatyny. Gotowa mieszanka doskonale scala masę i nadaje jej apetyczny kolor. Do środka warto dorzucić garść świeżych truskawek, ale świetnie sprawdzą się tu także maliny, jagody czy borówki. Wybór zależy wyłącznie od twoich upodobań.

Samo zrobienie masy zajmuje dosłownie kwadrans, a resztę pracy wykonuje lodówka. Najważniejszym krokiem jest poprawne rozpuszczenie galaretki. Uważaj, by nie wlać gorącego płynu do zimnego nabiału, bo masa natychmiast się zwarzy. Poczekaj, aż płyn całkowicie wystygnie, a następnie zblenduj go na gładki krem ze skyrem. Następnie przelej całość do małej formy, wrzuć do niej kawałki owoców i wstaw całość do chłodziarki.

Przepis: Fit sernik „na zimno” Ten deser nie tylko świetnie smakuje, ale też wspomaga odchudzanie i utrzymanie szczupłej sylwetki. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 64 w każdej porcji Składniki opakowanie galaretki truskawkowej bez cukru

400 g skyru

70 g świeżych truskawek Dodatkowo: 180 ml wrzącej wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj truskawki. Jeśli chcesz możesz je pokroić na mniejsze cząstki. Galaretkę rozpuść we wrzątku i ostudź. Robienie masy na sernikOstudzoną galaretkę zblenduj ze skyrem. Przelej powstałą masę do małej formy lub miseczki. Wrzuć do niej truskawki. Chłodzenie deseruWstaw całość do lodówki na około 2 godziny.

Sernik ze skyru – idealny na diecie

Na korzyść tego deseru przemawia nie tylko wysoka zawartość białka, ale też niska kaloryczność. Jedna porcja dostarcza zaledwie 64 kcal. Dla porównania jabłko o wadze 180 gramów (ze skórką) ma około 94 kcal. Dlatego można się nim zajadać bez wyrzutów sumienia, nawet podczas odchudzania. Pamiętaj przy tym, że dieta redukcyjna nie powinna opierać się na rygorystycznych zakazach. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Nie zapominaj też o jeszcze jednej kwestii – nawet najlepiej skomponowany jadłospis nie zastąpi aktywności fizycznej.

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