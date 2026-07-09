Sernik bez mąki, skrobi i cukru. Ma 50 g białka i praktycznie robi się sam

Zazwyczaj klasyczne serniki kojarzą się ze żmudnym ucieraniem żółtek i długą listą kalorycznych składników. W tym przypadku jest jednak inaczej. Dietetyczka kliniczna dr Paulina Ihnatowicz pokazała, jak zrobić pyszny i zdrowy wypiek przy użyciu zaledwie kilku produktów. Jej przysmak z air fryera to hit na redukcji. Świetnie smakuje i syci na długi czas. Co ważne, próżno szukać w nim mąki, skrobi czy białego cukru.

Prosty sposób na sernik z malinami bez mąki i skrobi

Tajemnica tego wypieku tkwi w odpowiednim doborze produktów. Zamiast tłustego twarogu z wiaderka czy mascarpone, dietetyczka sięgam po jogurt waniliowy typu islandzkiego. Ma mniej kalorii niż ser, a jednocześnie dostarcza sporej dawki protein. Ich ilość w deserze „podbija” również odżywka białkowa. Ma koniec ekspertka dodaje do masy maliny. To dawka błonnika. Jeśli jednak chcesz możesz wykorzystać również inne owoce, na przykład borówki amerykańskie, jagody, porzeczki czy pokrojone truskawki.

Przepis: Wysokobiałkowy sernik z malinami Lekki, kremowy i pełen owoców deser, który zrobisz w mgnieniu oka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 197 w każdej porcji Składniki 2 jajka

100g skyru waniliowego

34,6g odżywki białkowej ProteinMe

0.5 łyżeczki proszku do pieczenia

100g malin Sposób przygotowania Łączenie składnikówJajka, skyr, odżywkę i proszek do pieczenia wymieszaj ze sobą.Na wierzch wyłóż maliny. Pieczenie sernikaPiecz w air fryerze przez 35 minut w 160 stopniach Celsjusza

Wysokobiałkowy sernik z malinami na diecie redukcyjnej

Ten deser ma – jak wskazuje dr Paulina Ihnatowicz – aż 50 gramów białka. Ten makroskładnik jest trawiony znacznie wolniej niż węglowodany proste, dlatego zapewnia uczucie sytości na długo, co pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania czy sięgania po niezdrowe przekąski. W dodatku proteiny mają wysoki wskaźnik TEF (efekt termiczny żywności). Ich przetworzenie zmusza organizm do wydatkowania większych ilości energii, co pośrednio skutkuje szybszym spalaniem kalorii. Warto jednak pamiętać, że na sukces w odchudzaniu zależy od wielu różnych czynników. Jedzenie białka to jeszcze nie wszystko. Liczy się również aktywność fizyczna, zbilansowany jadłospis i oczywiście deficyt kaloryczny.

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