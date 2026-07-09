Tylko jutro w Biedronce „1+1 gratis”. Limit na kartę: 4 sztuki

Biedronka właśnie mocno ścina ceny produktów znanych marek. By skorzystać z opisanych promocji, musisz posiadać aktywną kartę lub aplikację lojalnościową. Pilnuj też terminów poszczególnych akcji rabatowych. Jedna z nich zaczyna się i kończy tego samego dnia. Masz więc niewiele czasu na uzupełnienie domowych zapasów.

Jacobs w gratisie, ale tylko tego dnia

W piątek, 10 lipca 2026 roku Biedronka rozdaje za darmo kilogramowe opakowania kawy ziarnistej Jacobs w ramach akcji „1+1 gratis”. Jeśli włożysz do koszyka dwie paczki, przy kasie zapłacisz tylko za droższy spośród wybranych towarów. Tańszy dostaniesz za darmo. Promocja obejmuje trzy konkretne warianty: Espresso, Crema oraz Krönung. Możesz je dowolnie mieszać, ale uważaj na ograniczenia narzucone na klientów. Limit dzienny: 4 sztuki (w tym dwie gratis) na jedno konto lojalnościowe.

Inne tanie kawy w Biedronce

Od czwartku do soboty, w dniach 9-11 lipca 2026 roku, taniej kupisz wszystkie kawy rozpuszczalne Cafe d’Or. Biedronka nalicza rabat na co drugi, tańszy produkt, obniżając jego cenę o 60 procent. Produkty objęte promocją możesz dowolnie mieszać i łączyć w różne zestawy. Przepłacisz jednak, jeśli zignorujesz zasady narzucone przez sieć. Na jedno konto lojalnościowe przypada maksymalnie 4 sztuki dziennie (w tym dwa z upustem).

W tym samym terminie trwa promocja na kawę mieloną Tchibo Eduscho Family (Classic Coffee) sprzedaną w paczkach po 250 gramów. Teraz kosztuje 9,99 zł zamiast 21,99 zł. Nowa cena aktywuje się jednak dopiero przy zakupie minimum dwóch sztuk za jednym razem. Jeśli weźmiesz z półki pojedynczą paczkę, stracisz rabat i zapłacisz za nią tyle, co zwykle. W tym przypadku sieć również wprowadziła ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę kaw nabywanych w ramach akcji. Limit dzienny to 4 opakowania na jedno konto Moja Biedronka.

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