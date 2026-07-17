Lepsze niż placki ziemniaczane. Z 3 składników, a wszyscy proszą o dokładkę

Placki ziemniaczane goszczą w moim domu dość często. Bliscy je uwielbiają. Ostatnio jednak postanowiłam pójść na skróty i zaserwować im coś zupełnie innego, ale równie pysznego. Zainspirował mnie do tego jeden z wpisów opublikowanych na blogu Opublikowała ją na swoim blogu dietetyczki Marii Łojewskiej. Początkowo patrzyli na mój eksperyment z lekką podejrzliwością, ale już po pierwszym kęsie poprosili o dokładkę. Zrobienie tej potrawy zajmuje dosłownie chwilę, a większość pracy i tak wykonuje piekarnik. To doskonałe rozwiązanie dla osób, którym brakuje energii na gotowanie. Wystarczy kilka tanich produktów, by wyczarować obłędnie pyszny obiad.

Prosty i szybki patent na sycący posiłek

Pierwsze skrzypce w tym daniu gra brokuł. Nie trzeba go gotować. Wystarczy po prostu zetrzeć warzywo na tarce o grubych oczkach. By masa nabrała odpowiedniej konsystencji, łączę zielone wiórki z twardym serem. Świetnie sprawdzi się tu klasyczna gouda albo wyrazisty cheddar. Trzecim elementem tej kulinarnej układanki jest jajko, które spaja wszystkie składniki w jedną, zwartą całość. Zamiast smażyć placki na patelni, wykładam je na blachę z papierem do pieczenia i wkładam do piekarnika. Dzięki temu zabiegowi danie jest lżejsze i mniej kaloryczne.

Przepis: Placuszki brokułowe To świetna alternatywa dla placków ziemniaczanych. Są pyszne. Sycą na długo i nie wymagają wiele pracy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 63 w każdej porcji Składniki 250 g brokuła

30 g twardego sera, np. gouda

1 duże jajko Dodatkowo: szczypta soli i pieprzu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj brokuła. Zetrzyj go na tarce. To samo zrób z serem. Łączenie składnikówDo startych składników dodaj jajko i przyprawy. Dokładnie wymieszaj całość. Formowanie i pieczenie plackówWyłóż blachę papierem do pieczenia. Uformuj na niej cienkie placki z przygotowanej wcześniej masy. Piecz w temperaturze 170 stopni przez ok. 30 minut.

Placuszki brokułowe z 3 składników – propozycja podania

Te placuszki można podawać z wieloma różnymi dodatkami. Choć przyznam szczerze, że najczęściej wyjadamy je prosto z blachy, zanim zdążą wylądować na stole. Jeśli jednak chcesz zaserwować przysmaki w bardziej eleganckiej formie, przygotuj błyskawiczny sos na bazie gęstego jogurtu naturalnego i świeżo wyciśniętego czosnku. Fantastycznie pasuje do nich także wędzony łosoś albo plasterki dojrzałego awokado. Z powodzeniem spakujesz placuszki do pojemnika na drugie śniadanie. Nawet po wystygnięciu zachowują swój kształt i nie rozpadają się w dłoniach.

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