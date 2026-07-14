Bez mąki i mleka, a chrupią jak klasyczne. Te gofry robię z 3 składników

Szukasz pomysłu na szybkie śniadanie, które nie obciąży żołądka, a jednocześnie dostarczy sporej dawki energii? A może chcesz przygotować pożywny i lekki deser? Te gofry sprawdzą się idealnie w obu przypadkach. Zrobisz je nawet wtedy, gdy lodówka świeci pustkami, a w domu brakuje podstawowych produktów spożywczych. Efekt z pewnością zaskoczy całą rodzinę. Przysmaki obłędnie chrupią i smakują lepiej niż niejeden drogi rarytas z cukierni bądź wakacyjnej budki nad morzem.

Prosty i sprawdzony patent na gofry z 3 składników

Pierwsze skrzypce gra w tym przepisie gęsty jogurt naturalny typu islandzkiego, znany szerzej jako skyr. To on nadaje masie odpowiednią konsystencję. Zastępuje płyny i spulchniacze z tradycyjnych receptur. W dodatku dostarcza organizmowi sporej dawki białka, które przedłuża uczucie sytości po posiłku i zmniejsza ryzyko podjadania. Odpowiada też za usprawnienie pracy jelit i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy mięśniowej. To ważne zwłaszcza dla osób aktywnych fizycznie i tych na diecie redukcyjnej.

Kolejnym kluczowym składnikiem ciasta jest budyń czekoladowy. Zapewnia mu głęboki, mocno kakaowy smak. Całość dopełnia jedno jajko. Wszystkie produkty wystarczy wymieszać w miejsce za pomocą zwykłej trzepaczki. Potem trzeba już tylko przygotować gofrownicy. Pamiętaj tylko o dokładnym natłuszczeniu płytek grzewczych przed wylaniem ciasta. Dzięki temu przysmaki nie będą przywierać do ich powierzchni.

Przepis: Chrupiące gofry z 3 składników Te przysmaki zrobisz nawet bez mleka, mąki czy proszku do pieczenia. Zobacz, jakie to proste. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 145 w każdej porcji Składniki 150 g jogurtu naturalnego typu islandzkiego (skyru)

35 g budyniu czekoladowego bez cukru

1 jajko Dodatkowo: tłuszcz do nasmarowania gofrownicy Sposób przygotowania Robienie masy na gofryWybij jajko do miski. Dodaj skyr i budyń. Całość wymieszaj. Pieczenie gofrówNatłuść i rozgrzej gofrownicę. Wylej porcje ciasta na foremki. Zamknij pokrywę. Piecz gofry przez około 5 minut do zarumienienia. Podawanie gofrówPodawaj gofry z ulubionymi dodatkami.

Czekoladowe gofry ze skyru – propozycja podania

Wybór dodatków zależy wyłącznie od twoich upodobań, bo ta wersja gofrów daje ogromne pole do popisu. Smakują świetnie „solo”, ale śmiało możesz podać je z ulubionymi dodatkami. Doskonale komponują się ze świeżymi truskawkami, malinami czy borówkami amerykańskimi. Delikatna kwasowość owoców sprawia, że zyskują jeszcze ciekawszy smak. Wspaniale pasują też do nich prażone płatki migdałów lub posiekane orzechy włoskie. Jeśli lubisz słodsze akcenty, sięgnij po masło orzechowe dobrej jakości albo domową konfiturę.

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