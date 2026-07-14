Połóż gruby plaster na plackach ziemniaczanych. Patent Karola Okrasy zachwyca smakiem

Pyszne placki można przygotować z różnych warzyw, jednak najpopularniejsze są te z ziemniaków. Świetnie smakują, bardzo dobrze sycą, a do tego taka potrawa jest naprawdę tania i doskonale sprawdzi się na obiad dla całej rodziny. Można skorzystać z klasycznego przepisu, jednak jeśli odrobinę poeksperymentujesz, placki wyjdą jeszcze smaczniejsze. Ciekawy przepis podał Karol Okrasa, czyli jeden z najpopularniejszych polskich kucharzy.

Placki ziemniaczane z przepisu Karola Okrasy

Karol Okrasa proponuje dość oryginalne połączenie placków ziemniaczanych z ostrą papryczką, słodkimi powidłami i aromatycznym francuskim serem camembert. Choć brzmi dość skomplikowanie, to całość przygotujesz w 25 minut. Będziesz mieć więc nie tylko pyszny, ale też naprawdę szybki obiad.

Najlepiej użyć mączystych ziemniaków. Zawierają one najwięcej skrobi, przez co placki nie rozlatują się podczas smażenia i są bardziej chrupiące. Kontroluj też konsystencję ciasta. Jeśli masa będzie zbyt rzadka, dosyp trochę mąki. Postaraj się też nie robić zbyt dużych placków, ponieważ trudniej będzie je obracać. Idealne będą te o średnicy 5–6 cm. Ważne jest też, żeby smażyć je na średnim ogniu, dzięki czemu usmażą się w środku, a na zewnątrz będą złociste oraz chrupiące. Camembert z kolei pokrój w grubsze plastry, dzięki temu lepiej zachowa swoją strukturę – roztopi się, ale nie spłynie całkowicie z placków. Pamiętaj też, żeby placki z serem zapiekać naprawdę krótko, wystarczą dwie minuty.

Przepis: Placki ziemniaczane zapiekane z francuskim serem Placki ziemniaczane z przepisu Karola Okrasy smakują wybornie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 699 w każdej porcji Składniki 300 g mączystych ziemniaków

1 jajko

150 g mąki pszennej

3 gałązki świeżego tymianku

1 szczypta pieprzu młotkowanego z kolendrą

100 g prażonych, solonych pistacji

50 g powideł śliwkowych

1 czerwona papryczka chili

250 g sera camembert

olej słonecznikowy do smażenia

biały pieprz

sól Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówZiemniaki obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Następnie rozdrobnij je w mikserze lub innym urządzeniu do uzyskania drobnej masy. Przygotowanie ciasta na plackiDo rozdrobnionych ziemniaków dodaj jajko i dokładnie wymieszaj. Następnie wsyp mąkę pszenną, dodaj odrobinę soli oraz biały pieprz. Listki tymianku oderwij od gałązek i drobno posiekaj. Pistacje również posiekaj, pozostawiając około 30 g do późniejszego wykorzystania. Do masy ziemniaczanej dodaj tymianek, około 70 g pistacji oraz pieprz młotkowany z kolendrą. Wszystkie składniki dokładnie połącz. Smażenie plackówNa patelni rozgrzej kilka łyżek oleju słonecznikowego. Nakładaj niewielkie porcje masy, formując placki o średnicy około 5–6 cm. Smaż je na średnim ogniu z obu stron, aż uzyskają złoty kolor. Gotowe placki przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Zapiekanie z seremSer camembert pokrój na dość grube plastry. Papryczkę chili pokrój w cienkie plasterki. Na każdym placku ułóż plasterek chili, następnie dodaj łyżeczkę powideł śliwkowych oraz plaster sera. Tak przygotowane placki włóż do piekarnika rozgrzanego do 180°C i zapiekaj przez około 2 minuty. PodanieGotowe placki przełóż na talerz. Delikatnie skrop je miodem i posyp pozostałymi pistacjami.

Inne pomysły na podanie placków z ziemniaków

Placki ziemniaczane z przepisu Karola Okrasy smakują naprawdę cudownie, ale to danie możesz przygotować też w inny sposób. Klasyczna wersja z gęstą śmietaną i odrobiną świeżo zmielonego pieprzu zawsze pozostaje dobrym wyborem, ale równie dobrze sprawdza się z domowym sosem czosnkowym lub koperkowym. Ciekawą propozycją są placki podawane z aromatycznym gulaszem wołowym lub wieprzowym. Miłośnicy delikatniejszych smaków mogą podać placki z wędzonym łososiem, serkiem śmietankowym oraz świeżym koperkiem.

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