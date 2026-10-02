Długowieczność na Ikarii ma zaskakująco prosty sekret. Mieszkańcy regularnie piją ten napar

Poszukiwanie sposobu na długie życie często kojarzy się ze stosowaniem skomplikowanych diet i przyjmowaniem kosztownych suplementów. Tymczasem recepta na długowieczność może być znacznie prostsza niż się wydaje. Zwrócił na to uwagę Dan Buettner, amerykański podróżnik i antropolog, który od lat zajmuje się zgłębianiem tajników tak zwanych „niebieskich stref”. Dowodzą tego nawyki mieszkańców Ikarii, którzy chętnie raczą się prostym naparem na bazie 3 ziół.

Ten ziołowy napój wspiera długowieczność

Mieszkańcy Ikarii przygotowują napar z rozmarynu, szałwii oraz oregano. Te składniki są źródłem cennych polifenoli o właściwościach przeciwutleniających. Przyczyniają się do niwelowania stresu oksydacyjnego oraz stanów zapalnych w organizmie. To ważne, bo oba wspomniane czynniki zwiększają ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób i nasilają procesy starzenia. Związki zawarte w napoju – między innymi kwas karnozolowy i karnozol – działają też neuroprotekcyjnie. Chronią komórki układu nerwowego przed uszkodzeniami. Tym samym pośrednio wpływają pozytywnie na funkcjonowanie poznawcze, poprawiają pamięć i koncentrację.

Warto jednak podkreślić, że jednorazowe włączenie naparu do diety nie przyniesie wielu korzyści. Liczy się regularność i konsekwencja w działaniu. Długowieczność nie zależy bowiem od pojedynczych rytuałów. Składają się na nią powtarzalne czynności. Duże znaczenie ma nie tylko odpowiednia dieta, ale też aktywność fizyczna i społeczna. Ważne jest pozostawanie w kontakcie z bliskimi, znajomymi i przyjaciółmi.

Napar z 3 ziół na długowieczność

Do parzenia wybieraj zioła przeznaczone do spożycia i stosuj proporcje oraz czas przygotowania podane na opakowaniu. Pij około 2 filiżanek dziennie. Pamiętaj, że nawet zdrowe produkty mogą w nadmiarze negatywnie wpływać na organizm. Jeśli jesteś w trakcie farmakoterapii, skonsultuj się z lekarzem, zanim włączysz napój do diety. Niektóre jego składniki mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami.

Przepis: Napar z 3 ziół To prosta recepta na długowieczność. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 litr wody

2 łyżeczki oregano

2 łyżeczki szałwii

2 łyżeczki tymianku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZagotuj wodę i poczekaj aż trochę ostygnie. Robienie naparuWsyp oregano, tymianek i szałwię do dzbanka. Zalej ciepłą, ale nie wrzącą wodą i zaparzaj całość pod przykryciem przez 5-10 minut. Następnie odcedź napój.

Czytaj też:

Do kawy nie dodaję już białego cukru. Sypię ten, bo ma błonnik, ale jest 1 haczyk Czytaj też:

Ten hit z PRL-u wraca do łaski. To jesienny pogromca infekcji lepszy niż modne superfoods