Niby świderki, a skład zupełnie inny. Ekspert zachwycił się makaronem za 5,99 zł z Biedronki

Makaron to wygodna baza szybkiego obiadu. Wystarczy ugotować go i połączyć z sosem, żeby w kilkanaście minut przygotować posiłek. Wiele osób unika go jednak sądząc, że to jeden z najbardziej tuczących produktów. Nic bardziej mylnego. Niedawno przekonał się o tym Bartłomiej Szkutnik, twórca portalu Fit Recenzje. Znalazł w Biedronce makaron, który sprzyja odchudzaniu i deklasuje konkurencję. Jedno opakowanie kosztuje tylko 5,99 zł.

Ten makaron z Biedronki to prawdziwa „perełka”

Ekspert poleca świderki Pastani. Ich bazą jest mąka z siemienia lnianego. W składzie mają też błonnik owsiany, białko pszenne oraz soczewicę. Dzięki temu dostarczają znacznie więcej wartości odżywczych niż zwykły pszenny makaron.

Ten makaron z Biedronki ma cztery razy mniej węgli i 34 g białka – wskazuje Bartłomiej Szkutnik w swoim nagraniu.

Przytoczona ilość białka dotyczy 100 g suchego produktu. Taka sama porcja dostarcza 309 kcal, 17 g węglowodanów i aż 34 g błonnika. „Ciężko uwierzyć, że te liczby są realne, ale to naprawdę game changer. Docenią go osoby […] z insulinoopornością i chorujące na cukrzycę”. Polecany makaron może być również wartościowym elementem diety redukcyjnej i realnie wesprzeć proces utraty masy ciała. Zapewnia bowiem długie uczucie sytości i zmniejsza ryzyko podjadania. Trzeba jednak pamiętać, że sukces w odchudzaniu zależy od wielu różnych czynników, a nie pojedynczego produktu w jadłospisie.

Makaron w codziennej diecie – przydatne wskazówki

Makaron można wkomponować w jadłospis na wiele różnych sposobów. To świetna baza do dań kuchni włoskiej. Doskonale łączy się na przykład z sosem pomidorowym. Warto wzbogacić go o cukinię lub paprykę. Warzywa dostarczą dodatkowej porcji błonnika, dzięki czemu całe danie będzie jeszcze bardziej sycące. Świderki wspaniale sprawdzają się również w sałatkach i zapiekankach.

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