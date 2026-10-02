Ziemniaki ścieram jak na placki, ale patelni nie wyciągam. W tym urządzeniu chrupią po 15 minutach

Czy można zrobić placki ziemniaczane bez patelni i piekarnika? Można. Wystarczy gofrownica. Starte ziemniaki trafiają między rozgrzane płyty i rumienią się z obu stron jednocześnie.

Patent na placki ziemniaczane z gofrownicy bez mąki

Zaczynam od obrania i starcia ziemniaków. Następnie przekładam je na czystą ściereczkę, zawijam i mocno wyciskam. Dokładne odciśnięcie kartofli to jeden z najważniejszych etapów (jeśli go pominiesz, placki nie będą chrupać). Dopiero tak przygotowane warzywa łączę z jajkami, które pomagają „związać” masę. Nie dodaję mąki. Dorzucam starty parmezan, który podkręca smak i pomaga uzyskać mocniej przypieczoną skórkę. Ser jest dość słony, więc nie używam już soli.

Niewielkie porcje ciasta nakładam na rozgrzane płyty gofrownicy. Czas pieczenia zależy od mocy urządzenia, ale zwykle nie zajmuje dłużej niż kwadrans. Gotowe placki odkładam na kratkę. Nie układaj ich jeden na drugim, bo para szybko zmiękczy chrupiącą skórkę.

Przepis: Gofry ziemniaczane Chrupiące placki ziemniaczane z gofrownicy bez dodatku mąki. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 210 w każdej porcji Składniki . 800 g ziemniaków

3 jajka

50 g świeżo startego sera Parmigiano Reggiano

duża szczypta czarnego pieprzu Dodatkowo: odrobina oleju (do natłuszczenia gofrownicy) Sposób przygotowania Szykowanie masy ziemniaczanejObierz ziemniaki, opłucz pod bieżącą wodą i zetrzyj na tarce. Przełóż warzywne wiórki na sito lub gazę i mocno odciśnij je z nadmiaru płynu. Łączenie składnikówWrzuć suche ziemniaki do dużej miski, wbij jajka i wsyp tarty parmezan. Dopraw całość pieprzem, a następnie energicznie wymieszaj, aby równomiernie połączyć składniki. Pieczenie gofrówRozgrzej gofrownicę i delikatnie natłuść jej płyty grzejne odrobiną oleju. Nałóż porcje masy ziemniaczanej, opuść pokrywę i piecz przez około 15 minut, aż gofry staną się złociste i chrupiące.

Gofry ziemniaczane – propozycja podania

Można je podawać na wiele różnych sposobów. Świetnie komponują się z sosem grzybowym lub pieczeniowym. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by serwować plackiz jajkiem sadzonym i sezonowymi warzywami. Jeśli nie masz zbyt wiele czasu, sięgnij po najprostsze rozwiązanie – kwaśną śmietanę lub jogurt naturalny, na przykład typu greckiego. Do ziemniaczano-serowej bazy pasują też inne składniki, na przykład wędzona ryba czy awokado skropione odrobiną soku z cytryny. Dodatki nakładam tuż przed jedzeniem, żeby placki jak najdłużej zachowały chrupkość. Gofry ziemniaczane możesz też śmiało potraktować jako zamiennik klasycznego pieczywa. To świetna baza do kanapek.

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