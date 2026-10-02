Biedronka odpala wielką promocję na kawę. 1+1 gratis i znane marki 80 proc. taniej

Różne oferty promocyjne są organizowane w supermarketach niemal codziennie, jednak niewiele produktów cieszy się tak dużym zainteresowaniem jak kawa. Nic dziwnego, pije ją wiele osób, a do tego nie należy ona do najtańszych artykułów spożywczych. W najbliższym czasie warto wybrać się do Biedronki, ponieważ kawę „upolujesz” tam w naprawdę świetnej cenie.

Tania kawa w Biedronce

Aktualna promocja obejmuje kawę ziarnistą Carousel o wadze 1 kg w wariantach Classic oraz Crema. Jest ona dostępna w systemie „1+1 gratis” z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Przy zakupie dwóch opakowań rabat naliczany jest proporcjonalnie na produkty. Ta kawa kosztuje 64,99 zł, więc można naprawdę sporo zaoszczędzić. Obowiązuje jednak limit dzienny wynoszący maksymalnie 4 sztuki (w tym maksymalnie 2 darmowe) na jedną kartę Moja Biedronka. Promocja trwa do 3 października, więc należy się spieszyć z zakupami.

Na tym jednak nie koniec. Wszystkie kawy marek Tchibo oraz Eduscho objęte są ofertą, w której drugi produkt kupisz 80% taniej z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Istnieje możliwość dowolnego mieszania wariantów. Limit dzienny wynosi 6 sztuk (maksymalnie 3 z rabatem).

Z kolei kawa ziarnista Cafe d’Or Crema (1 kg) kosztuje 49,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk, natomiast jej cena regularna wynosi 69,99 zł.

Kawa ziarnista Ti Meriti Woseba (500 g) przy zakupie dwóch opakowań kosztuje 19,99 zł za sztukę (cena regularna to 38,99 zł), a obowiązujący limit dzienny wynosi 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. Powyższe promocje również obowiązują do soboty (3.10.).

Jak przechowywać kawę?

Żeby kawa jak najdłużej zachowała swój smak i aromat, musisz pamiętać o jej odpowiednim przechowywaniu. Najlepiej trzymać ją w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od produktów o intensywnym zapachu. Dobrym pomysłem jest też zainwestowanie w specjalne pojemniki na kawę. Pamiętaj jednak, żeby nie były one przezroczyste. W przypadku kawy ziarnistej warto mielić ją bezpośrednio przed parzeniem, ponieważ zmielona kawa szybciej traci swoje właściwości.

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