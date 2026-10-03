Nie cheddar i nie gouda. Ten ser ma aż 32 g białka w 100 g

Agnieszka Pocztarska. twórczyni portalu Czytamy Etykiety, porównała kilka popularnych rodzajów sera. W zestawieniu znalazło się sześć popularnych przysmaków – gouda, parmezan, feta, mozzarella, camembert oraz cheddar. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Wybór zależy przede wszystkim od tego, czego w danym momencie potrzebujesz i jaki efekt chcesz uzyskać na talerzu, Poszczególne produkty różnią się na wielu płaszczyznach. Specjalistka przeanalizowała kilka najważniejszych aspektów, biorąc pod uwagę stugramowe porcje nabiału.

Te sery są najbardziej kaloryczne

Najwyższą kalorycznością cechują się sery twarde i dojrzewające. Na czele stawki znajduje się cheddar. Dostarcza około 400-420 kcal. Tuż za nim wylądował parmezan (400 kcal), a dalej gouda (350 kcal) oraz camembert (około 330-360 kcal). Natomiast twarda mozzarella i feta to najbardziej dietetyczne propozycje w całym zestawieniu.

Nieco inaczej ranking prezentuje się, gdy przeanalizujemy zawartość tłuszczu w poszczególnych produktach. Palmę pierwszeństwa wciąż dzierży cheddar (33–35 g), ale drugie miejsce zajmuje już camembert z wynikiem 30-32 g. Na kolejnej pozycji uplasował się parmezan (około 30 g), a jeszcze niżej wylądowała gouda (około 27 g). Nie zmienia się natomiast dolna część stawki. Feta i mozarella mają najmniej tłuszczu – odpowiednio 22-23 g oraz 20–22 g.

Ilość białka w popularnych serach – porównanie

Jeśli szukasz sera bogatego w proteiny, sięgnij po parmezan. To absolutny rekordzista. Stugranowa porcja dostarcza aż 32 gramy białka. Pozostawia w tyle goudę (około 26 g), cheddar (25 g), a nawet mozzarellę (około 24 g). Najgorzej wypada natomiast feta. Ma w składzie jedynie 16-17 gramów białka.

To ważne informacje zwłaszcza dla osób na diecie redukcyjnej. Białko, podobnie jak błonnik, odgrywa ważną rolę w procesie odchudzania. Zapewnia długie uczucie sytości, co przekłada się na mniejsze ryż podjadania i lepszą kontrolę liczby przyjmowanych kalorii. Przyspiesza też regenerację tkanek i zapobiega utracie masy mięśniowej.

Zastosowanie kulinarne różnych rodzajów sera

Gouda sprawdza się znakomicie jako składnik kanapek, tostów, zapiekanek, omletów oraz sosów serowych. Natomiast cheddar to idealny dodatek do burgerów, quesadilli, czy makaronów. Z kolei twardą mozzarellę możesz śmiało wykorzystać do przygotowania pizzy, sałatek i zapiekanek, a feta doskonale wzbogaci sałatek, past kanapkowe oraz wytrawnych wypieków. Parmezan świetnie dopełnia smak makaronów, risotto, pesto oraz zup. Camembert najlepiej odnajduje się na deskach serów, w sałatkach i na kanapkach.

Na to uważaj, sięgając po sery

Sery to wartościowy element diety, ale nie powinien być spożywany bez ograniczeń. W nadmiarze może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Zawierają bowiem sporo soli. Rekordzistką jest feta (2,5 g). Dalej plasuje się cheddar (1,7-2 g). Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny również uważać na parmezan (1,6 g). Najkorzystniejszym wyborem dla osób z nadciśnieniem lub chorobami nerek jest natomiast twarda mozarella. Dostarcza 1-1,4 g soli.

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