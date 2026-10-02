Do leniwych Okrasa dodał 1 składnik. Teraz kluseczki są zdrowsze od klasycznych

Karol Okrasa lubi podkręcać swoje przepisy i nie inaczej było w przypadku leniwych. Kucharz zaprezentował twarogowe kluseczki w różowej wersji. Taka jest zdrowsza od zwyczajnej, bo ma w sobie wartościowy składnik. To domowe purée z buraka, które nadaje potrawie przyjemne słodkie nuty.

Ten sposób na buraki do leniwych jest genialny

Idealny mus z warzywa do tego przepisu Okrasa poleca zrobić z pieczonych buraków. Najlepiej wziąć małe sztuki, a po wyszorowaniu wrzucić je w skórkach do piekarnika i trzymać tam, aż zmiękną. W wysokiej temperaturze ulegają odwodnieniu i zagęszczeniu, zyskując też lepszy aromat i kolor. Po obraniu wystarczy je zblendować. Takie purée jest najgęściejsze, więc można dodać go więcej do ciasta. W polecanym przepisie bierze się 2-3 łyżki, czyli nawet 75 g buraków.

Warzywo zapewnia przy tym więcej niż atrakcyjny kolor klusek. Barwa pochodzi od cennych antyoksydantów, którym towarzyszą witaminy z grupy B, zwłaszcza B9, a także składniki mineralne. Spożywane regularnie, buraki wspierają układ sercowo-naczyniowy i utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Tak zrobisz leniwe kluski z burakami od Okrasy

Ich podstawą jest tłusty biały ser, który kucharz rozgniata po prostu widelcem. Kolejnym krokiem jest wmieszanie buraków. Dołącza do nich niezbyt duże jajko, sól oraz mąka. W recepturze przewidziane jest 100 g tego produktu, ale czasem trzeba użyć więcej.

Leniwe kluski są dobre wtedy, kiedy są puszyste i bardzo delikatne. Dodajemy więc mąkę stopniowo – poradził Karol Okrasa podczas szykowania potrawy.

Im mniej mąki w cieście, tym lepiej. Zbyt duża ilość sprawi, że leniwe wyjdą twarde i zbite. To samo grozi im przy wyrabianiu ciasta, które aktywuje gluten. Dlatego składniki trzeba zagniatać razem jak najkrócej, tylko do ich połączenia. Wtedy można już odrywać kawałki masy i formować wałeczki. Ekspert kroi je na malutkie kawałki, ale wielkość zależy od upodobań.

Kluski gotuje się we wrzącej wodzie z solą na minimalnym ogniu, by tylko „mrugała”. To zapobiega uszkodzeniom ciasta. Nie należy też wrzucać wszystkich naraz, bo wtedy całość przestanie się gotować. Zamiast tego dzieli się je na partie i dokłada kolejną dopiero po wyłowieniu poprzedniej.

Karol Okrasa podał swoje leniwe po podgrzaniu z dużą ilością masła (pół kostki) i dolaniu korzennego syropu z porzeczek i buraków. Nie potrzebują jednak aż tak wymyślnej oprawy, bo znakomicie pasują do nich zwyczajne dodatki.

Przepis: Leniwe kluski z burakami Apetycznie różowe kluseczki twarogowe od Karola Okrasy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 208 w każdej porcji Składniki 250 g twarogu tłustego

100 g mąki pszennej typu 500

3 duże łyżki purée z pieczonych buraków

1 jajko

sól Sposób przygotowania Szykowanie ciastaRozgnieć widelcem twaróg, dołóż buraki i wymieszaj. Dodaj jajko, mąkę i sól, zagnieć krótko ciasto. Jeśli jest zbyt luźne, dosyp łyżkę mąki. Formowanie i gotowanie klusekZ ciasta formuj wałeczki i krój pod kątem na kluski. Wrzucaj je partiami na osolony wrzątek i gotuj przez 1-2 minuty od wypłynięcia na powierzchnię. Wyjmuj cedzakiem na talerz.

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