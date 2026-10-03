Dietetyk wskazał najlepszą czekoladę. Znalazłam ją w gazetce promocyjnej „2+1 gratis”

Wiele osób lubi słodycze. To sposób na poprawienie sobie humoru, czasami forma nagrody, na przykład po ciężkim dniu. Najważniejsze jest jednak, by cieszyć się nimi z umiarem, ponieważ cukier działa negatywnie na nasze zdrowie. Klasykiem wśród słodkości jest czekolada. Często można usłyszeć, że ta gorzka jest znacznie zdrowsza.

Czy gorzka czekolada jest dobra na odchudzanie?

Czasami możemy też spotkać się ze stwierdzeniem, że gorzka czekolada jest dużo lepsza podczas odchudzania i to właśnie po nią powinniśmy sięgać. Czy jest to prawda? Na to pytanie w opublikowanym nagraniu na Instagramie odpowiedział dietetyk Bartek Szemraj. Porównał gorzką czekoladę z mleczną tej samej marki.

Jeżeli chodzi o odchudzanie, to obie czekolady mają po około 570 kcal. Więc w tym kontekście nie ma znaczenia, którą czekoladę zjesz. Ale gorzka czekolada ma mniej tłuszczu, znacznie mniej cukru i trochę więcej białka. I co najważniejsze – pierwszym składnikiem jest miazga kakaowa – powiedział.

Miazga kakaowa powstaje poprzez zmielenie ziaren kakaowca. Jest bogata w naturalne związki, takie jak polifenole, które mają działanie antyoksydacyjne i pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym (który między innymi przyczynia się do wystąpienia chorób przewlekłych).

Pamiętaj jednak, żeby wybierać gorzką czekoladę o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 proc.).

Dlaczego warto jeść gorzką czekoladę?

Flawonoidy, które są zawarte w gorzkiej czekoladzie, mają działanie ochronne na układ sercowo-naczyniowy (w wyniku wspierania produkcji tlenku azotu). Rozluźnia on naczynia krwionośne, a w konsekwencji – ułatwia przepływ krwi i obniża ciśnienie. Ciekawostką jest to, że gorzka czekolada przyczynia się także do poprawy naszego nastroju, ponieważ stymuluje wydzielanie endorfin i serotoniny. Jest też bogata w magnez, żelazo, cynk i miedź, wspierających prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu nerwowego.

Co więcej, od 5 do 10 października w popularnym supermarkecie Carrefour dostaniesz wszystkie czekolady E.Wedel, w tym czekoladę gorzką, w świetnej ofercie. W ramach promocji przy zakupie dwóch produktów, trzeci otrzymasz całkowicie za darmo.

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