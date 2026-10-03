Klasyczny sernik może poczekać. Ten robię bez mąki i ma 51 g białka w porcji

Jednoporcjowy sernik to wygodne rozwiązanie, gdy chcesz szybko zaspokoić głód na „małe co nieco”. Nie wymaga przygotowania spodu, ucierania masła czy osobnego ubijania białek. Ba, nie potrzebuje nawet dodatku mąki. Jest kremowy, syci na długo i świetnie smakuje. Przepisem na ten deser podzieliła się w mediach społecznościowych dietetyczka Joanna Kryształ. Jej zdaniem stanowi idealną propozycję dla jesieniar.

Patent dietetyczki na jednoporcjowy sernik bez mąki

Bazą przysmaku jest nabiał – chudy twaróg i skyr waniliowy. Pierwszy nadaje sernikowi charakterystyczny smak i zwartą strukturę, a drugi – kremową konsystencję. Za „związanie” masy odpowiadają również inne produkty – jajko oraz budyń w proszku. Przygotowanie ciasta nie wymaga wiele pracy. Wszystkie składniki wystarczy przełożyć do miski i zmiksować, a potem przelać całość do formy i upiec. Czas, który deser spędza w piekarniku, można wykorzystać na przyszykowanie dodatków do deseru.

Długość pieczenia oraz gramatury podanych składników zależą od wielkości użytej formy (dietetyczka używa naczynia żaroodpornego o wymiarach 13.5 x 13.5 cm). Podany czas potraktuj więc jako wartość orientacyjną. Sernik jest gotowy, gdy ma „ścięte” brzegi. Jego środek powinien lekko drżeć przy delikatnym poruszeniu, ale nie może być płynny.

Nie wyjmuj od razu ciasta z piekarnika. Pozwól mu stygnąć przy uchylonych drzwiczkach urządzenia. Nie martw się, jeśli deser lekko opadnie. To naturalne zjawisko i nie oznacza nieudanego wypieku.

Przepis: Jednoporcjowy sernik ze skyrem Szybki i wysokobiałkowy deser z piekarnika. Robi się go dosłownie w pięć minut. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 4 min. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 368 Składniki 150 g twarogu chudego

150 g skyru waniliowego

1 jajko

15 g budyniu waniliowego bez cukru

2 łyżki erytrolu (lub innego słodzika)

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia Sposób przygotowania Szykowanie masy serowejWłóż do miski chudy twaróg, skyr waniliowy, jajko oraz budyń w proszku. Dodaj erytrol i proszek do pieczenia, a następnie zblenduj wszystko na idealnie gładką masę. Pieczenie sernikaPrzelej przygotowaną masę do małego naczynia żaroodpornego (najlepiej o wymiarach około 13,5 x 13,5 cm). Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza (tryb góra-dół) i piecz przez blisko 35 minut, aż boki będą ścięte, a środek lekko galaretowaty.

Ciekawy pomysł na podanie jesiennego sernika ze skyru

Do deseru świetnie pasują maliny, borówki, pieczona gruszka albo niewielka ilość masła orzechowego. Owoce najlepiej nakładać po upieczeniu ciasta. Joanna Kryształ proponuje, by postawić na inne rozwiązanie. „Śliwki wrzuć do garnka, dodaj trochę wody, a gdy owoce puszczą sok, dodaj mąkę ziemniaczaną rozrobioną z odrobiną wody i energicznie mieszaj. Chwilę podgotuj do powstania frużeliny” – radzi w opublikowanym materiale. Jedna porcja takiego przysmaku razem z proponowanym przez ekspertkę dodatkiem ma 507 kalorii i 51 gramów białka.

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