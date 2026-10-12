Czekoladowe śniadanie bez płatków owsianych. Dietetyczka wybiera zapomnianą kaszę

Jesienią Karolina Skórska chętnie sięga po zapomnianą „kuzynkę” klasycznej owsianki. „Gdy za oknem chłodno, zimno i deszczowo, wtedy zawsze poprawia mi humor coś z dodatkiem czekolady. Najlepszym wyjściem w tym przypadku jest coś czekoladowego i ciepłego. I tu przychodzę z pomysłem na czekoladową gryczankę” – wskazuje w jednym z wpisów na swoim blogu.

Kasza gryczana i jej wartości odżywcze

Kasza gryczana dostarcza węglowodanów złożonych, które organizm wykorzystuje jako źródło energii, a także białka roślinnego i błonnika wspomagającego pracę jelit. Zawiera również magnez, potrzebny do prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu nerwowego, oraz żelazo, cynk i witaminy z grupy B. Dzięki temu może być wartościową bazą zarówno obiadu, jak i słodkiego śniadania. Warto pamiętać, że podczas gotowania ziarna chłoną wodę i zwiększają masę. Sto gramów ugotowanej kaszy ma więc mniej kalorii i składników odżywczych niż taka sama ilość suchego produktu.

Patent dietetyczki na czekoladową gryczankę

Zacznij od ugotowania kaszy gryczanej i dodaj do niej pozostałe składniki – mleko, kakao, miód oraz masło orzechowe. Wszystko musisz dokładnie wymieszać. Jeśli chcesz, by danie miało kremową konsystencję zblenduj je na gładką masę. Katarzyna Skórska proponuje, by serwować gryczankę z musem malinowym. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykonać inne owoce, na przykład borówki amerykańskie, banana czy dojrzałą gruszkę. Możesz też śmiało sięgnąć po posiekane orzechy, płatki migdałów czy niewielką ilość wiórków kokosowych. Dodatki najlepiej nakładać już do miseczek. Dzięki temu każda porcja może smakować nieco inaczej.

Wskazówka: W tym przepisie najlepiej sprawdzi się kasza gryczana niepalona. „Ona nie ma tego charakterystycznego smaku, który odrzuca większość osób” – wyjaśnia dietetyczka kliniczna Katarzyna Skórska.

Przepis: Czekoladowa gryczanka z malinami Ten obłędnie pyszny i sycący posiłek przygotujesz z zaledwie kilku prostych składników. Daje mnóstwo energii na cały poranek. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 420 w każdej porcji Składniki 300 ml mleka kokosowego

190 g (1 szklanka) kaszy gryczanej niepalonej

50 g (2 łyżki) masła orzechowego

25 g (1 łyżka) miodu lub daktyli

375 ml (1,5 szklanki) wody

40 g (4 łyżki) kakao

szczypta soli Dodatkowo: mus malinowy do dekoracji Sposób przygotowania Płukanie i wstępne gotowanie kaszyPrzelej kaszę gryczaną na sicie gorącą wodą. Wrzuć przepłukane ziarna do lekko osolonego wrzątku w garnku. Gotuj przez około 10 minut, co jakiś czas mieszając zawartość, aby nic nie przywarło do dna. Dodawanie mleka i kakaoWlej do garnka z kaszą odmierzone mleko kokosowe i podgrzewaj dalej na małym ogniu. Odczekaj około 5 minut, a następnie wsyp kakao. Wymieszaj całość bardzo dokładnie, żeby pozbyć się wszystkich grudek. Redukowanie płynuGotuj masę, ciągle jej pilnując i często mieszając drewnianą łyżką. Zakończ ten etap, gdy płyn swobodnie odparuje, a ziarna staną się całkowicie miękkie. Powinno ci to zająć kolejne 5 minut. Doprawianie i serwowanie daniaZdejmij garnek z palnika i pozwól gryczance odrobinę przestygnąć. Wmieszaj energicznie miód (lub namoczone wcześniej daktyle) oraz masło orzechowe. Rozdziel gotową potrawę na równe porcje i obficie polej malinami ze słoika.

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