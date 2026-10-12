Od dziś markowe kawy po 5 zł w Biedronce. Na Tchibo oszczędzasz aż 82,99 zł

Promocje na kawę zaczynają się w poniedziałek, a kończą w sobotę (12-17 października 2026 roku). Wszystkie oferty zostały przygotowane z myślą o członkach programu lojalnościowego Moja Biedronka. By z nich skorzystać trzeba posiadać specjalną kartę albo aplikację w telefonie komórkowym. To jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić, by zaoszczędzić. Zobacz, co jeszcze musisz zrobić, by zgarnąć rabaty przy kasie.

Te markowe kawy kupisz za 5 zł

Jedną z najatrakcyjniejszych propozycji w najnowszej gazetce Biedronki jest promocja na kawę ziarnistą Tchibo Exclusive sprzedawaną w kilogramowych paczkach. Obejmuje dwa konkretne warianty – Medium Roast oraz Original. Teraz zapłacisz za nie jedynie 5 złotych. Tyle kosztuje drugi zakupiony produkt. Pierwsza sztuka i każde opakowanie nabyte poza ustalonym limitem dziennym to wydatek 87,99 zł. Na jedno konto lojalnościowe możesz wziąć nie więcej niż 4 kilogramy ziaren.

Za 5 złotych dostaniesz też kawę mieloną Jacobs Kronung (500 g). Obowiązuje tu taki sam limit dzienny i mechanizm naliczania rabatu, jak w przypadku Tchibo. Natomiast cena regularna produktu wynosi 45,99 zł.

Inne tanie kawy w Biedronce

Uwagę przyciągają też promocje na wielosztuki. Ich „wspólnym mianownikiem” jest pewna prosta zasada – „kup co najmniej dwie sztuki za jednym razem i oszczędzaj”. Ta reguła dotyczy ofert na:

kawę mieloną Eduscho Family (500 g) – każda z zakupionych sztuk kosztuje 21, 99 zł zamiast 37,99 zł,

– każda z zakupionych sztuk kosztuje 21, 99 zł zamiast 37,99 zł, kawę mieloną Parana Cafe d’Or (500 g) – cena opakowania „spada” z 26,99 zł di 16,99 zł,

– cena opakowania „spada” z 26,99 zł di 16,99 zł, kawę ziarnistą Jacobs (1 kg) – za warianty Crema, Espresso oraz Kronung zapłacisz teraz tylko 59,99 zł, a nie jak dotychczas 89,99 zł (wymienione produkty możesz dowolnie mieszać i łączyć w różne zestawy).

– za warianty Crema, Espresso oraz Kronung zapłacisz teraz tylko 59,99 zł, a nie jak dotychczas 89,99 zł (wymienione produkty możesz dowolnie mieszać i łączyć w różne zestawy). kawę ziarnistą Cafe d’Or Bilanciato (1 kg) – wydasz na nią przy kasie 25 złotych mniej niż zwykle, czyli 34,99 zł.

Wszystkie opisane wyżej oferty mają identyczny limit dzienny – 4 opakowania kawy na jedną kartę lub aplikację Moja Biedronka. Pamiętaj, że jeśli włożysz do koszyka tylko jeden spośród wymienionych produktów, nie odciążysz domowego budżetu.

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