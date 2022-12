Dodaj ten proszek do kawy, a otrzymasz bombę energetyczną. Ten napój ma moc

Proszek ashwagandha to popularny proszek otrzymywany z żeń-szenia indyjskiego, który ma szereg właściwości prozdrowotnych. Proszek ten działa przeciwzapalnie, wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga w regeneracji organizmu. Co ciekawe, wskazuje się również na jej właściwości wspierające libido, wzmagające płodność, a także hamujące oznaki menopauzy. Jak działa ashwagandha i co trzeba o niej wiedzieć?

Co to jest ashwagandha?

Ashwagandha to proszek otrzymywany z żeń-szenia indysjkiego. Jest on w tym kraju bardzo popularny i stosuje się go na wiele sposobów, doceniając jego właściwości prozdrowotne. Ziele ma właściwości przeciwzapalne, antynowotworowe, działa uspokajająco i łagodzi stany lękowe. Wspiera funkcjonowanie układu immunologicznego, dodaje energii i wspomaga regenerację organizmu.

Jak stosować ashwagandhę?

Ashwagandhę można stosować w formie tabletek lub proszku. Stosowanie tabletek może być łatwiejsze, natomiast proszek można dodawać do różnych potraw czy napojów w kuchni, ale należy pamiętać, że wymaga on obróbki termicznej.

Proszek z ashwagandhy do kawy

Sproszkowaną ashwagandhę można dodawać do gorących napojów oraz do kawy. Taki dodatek dodatkowo nas pobudzi i doda nam energii, dlatego ashwagandhę zaleca się osobom, które pracują umysłowo czy studentom. Ashwagandha wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego, poprawia pamięć i koncentrację, a także funkcje poznawcze. Co ciekawe, wyciąg z tej rośliny jest w stanie jednocześnie zadziałać uspokajająco na układ nerwowy, zredukować napięcie i stres.

Czy każdy może stosować ashwagandhę?

Wyciągi z roślin nie są jednak dla wszystkich. Ze stosowania ashwagandhy powinny zrezygnować kobiety w ciąży, mamy karmiące piersią. Nie zaleca się sięgania po tabletki czy proszek z ashwagandhy osobom, które leczą się na padaczkę, nadciśnienie lub które przyjmują leki na uspokojenie.

