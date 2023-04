Jest dobra dla jelit. Poznaj też inne zalety fermentowanej wody ryżowej

Sfermentowana woda ryżowa znana również jako kanji, munji or maand to cenne źródło wielu wartości odżywczych. Jej zalety doceniają zwłaszcza mieszkańcy Indii i Azji. Zobacz, dlaczego warto włączyć ten napój do swojego jadłospisu.

„Sfermentowana żywność jest bogata w korzystne dla zdrowia probiotyki, takie jak pałeczki i bakterie kwasu mlekowego. Włączenie jej do codziennej diety wywiera pozytywny wpływ na organizm” – podkreśla doktor Haripriya, dyrektor ds. żywienia w Cloudnine Group of Hospitals w Indiach. Sprawdź, jak dokładnie kanji działa na organizm. Kanji dostarcza wielu składników odżywczych Przeprowadzone badania wykazały, że sfermentowana woda ryżowa zawiera wiele mikroelementów, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dostarcza wapnia, magnezu, potasu, selenu i żelaza. Jest również dobrym źródłem witamin z grupy B (ze szczególnym uwzględnieniem pirydoksyny i kobalaminy), które uczestniczą w wielu procesach biochemicznych. Wspierają pracę układu nerwowego i odpornościowego. Sfermentowana woda ryżowa jest dobra dla jelit Sfermentowana woda ryżowa pomaga w odbudowie mikroflory jelitowej. Wspiera układ pokarmowy i przyspiesza trawienie. Przeciwdziała problemom gastrycznym, takim jak wzdęcia, zaparcia czy niestrawność po obfitym posiłku. Kanji to źródło elektrolitów Sfermentowana woda ryżowa równoważy poziom elektrolitów w ustroju. Nawadnia lepiej niż inne napoje. Zapewnia dużą dawkę energii, niwelując zmęczenie i osłabienie, na przykład po dniu ciężkiej pracy lub wyczerpującym treningu. W rezultacie organizm szybciej się regeneruje. Sfermentowana woda ryżowa pielęgnuje skórę i włosy Kanji znajduje zastosowanie również w kosmetyce. Można ją wykorzystać jako tonik. Świetnie działa na skórę. Zwęża rozszerzone pory i niweluje niedoskonałości, zaczerwienienia i podrażnienia. Wspomaga leczenie trądziku i stanów zapalnych. Co więcej, przywraca blask matowym włosom i zapobiega ich nadmiernemu wypadaniu. Wystarczy wypłukać w niej włosy dwa lub trzy razy w tygodniu. Czytaj też:

