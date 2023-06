Ile kalorii ma rzodkiewka? Jedz to warzywo codziennie bez wyrzutów sumienia

Porcja rzodkiewki (100 g) to zaledwie 16 kalorii! To mniej więcej pół szklanki świeżych rzodkiewek. Dlatego to warzywo idealne dla osób, które są na dietach odchudzających. Ale nie tylko kalorie świadczą o wyjątkowości rzodkiewki.

Dlaczego warto jeść rzodkiewkę?

Rzodkiewka to skarbnica cennych dla zdrowia składników. Porcja rzodkiewki (wspomniane 100 g) zaspokaja 6 proc. dziennego zapotrzebowania na potas i 24 proc. na witaminę C (wyliczenia USDA – Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych). Ponadto rzodkiewki zawierają witaminę B6, niewielkie ilości magnezu i żelaza. Są także źródłem cennego błonnika.

Jak wykorzystać rzodkiewkę?

Warto pamiętać, że jadalna jest cała roślina – dlatego w kuchni warto wykorzystać nie tylko to, co rośnie pod ziemią, ale i zielone liście. Można z nich zrobić znakomite rzodkiewkowe pesto albo wykorzystać do zielonych koktajli. Rzodkiewki to świetna opcja na zdrową przekąskę. Postaw na stole miseczkę świeżych rzodkiewek, a gwarantujemy – cała rodzina będzie po nie sięgać odruchowo. Świeże rzodkiewki doskonale pasują jako dodatek do twarożku, kanapek i sałatek.

Mniej popularną wersją (a szkoda!) są rzodkiewki podawane na ciepło. Rzodkiewki można grillować, smażyć, piec i dodawać do zup. To oryginalny pomysł na dodatek do grilla: rzodkiewki można ułożyć na ruszcie razem z warzywami czy mięsem, ale można też je wykorzystać do zrobienia szaszłyków: wegetariańskich z warzyw i sera, ale też tych z dodatkiem mięsa. Wystarczy je skropić oliwą, posypać ulubionymi przyprawami i położyć na grillu.

