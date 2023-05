Prosta sałatka z ziemniaków, rzodkiewki i ogórka. Idealna na wiosnę

O sałatkach ziemniaczanych można napisać osobną książkę kucharską, bo możliwości łączenia ziemniaków z innymi składnikami są wręcz nieograniczone. My dziś proponujemy prostą sałatkę z dodatkiem odświeżających warzyw: rzodkiewek i ogórków.

Jak zrobić dobrą sałatkę ziemniaczaną?

Sekretem dobrej sałatki są odpowiednie ziemniaki. Chodzi o to, aby po pokrojeniu zachowały swój kształt i nie zmieniły się w ziemniaczane puree. W sklepach szukaj ziemniaków opisanych jako ziemniaki sałatkowe, albo pytaj o ziemniaki typu A. To ziemniaki o zwartej strukturze, które idealnie nadają się do sałatek, zup, ale też np. do smażenia na patelni.

Jaki dressing dodać do sałatki ziemniaczanej?

Sałatka ziemniaczana w tej wersji daje też kilka możliwości, jeśli chodzi o dressing. W naszym przepisie jest to dressing musztardowy z dodatkiem miodu, który jest wyrazisty w smaku. Jeśli wolisz smaki delikatniejsze, dodaj do sałatki klasyczny sos winegret, albo również bardzo pasujący do sałatki ziemniaczanej dowolny sos na bazie jogurtu (np. sos czosnkowy lub koperkowy).

Jak podawać sałatkę ziemniaczaną?

Sałatka ziemniaczana to doskonały wybór na przyjęcia z grillem w roli głównej. Świetnie pasuje do karkówki, dań z drobiu, sprawdzi się też jako towarzystwo do klasycznej kiełbasy z grilla czy ogniska. Ale taka sałatka może też być dodatkiem do obiadu, albo po prostu: samodzielnym, sycącym daniem. Taką sałatkę śmiało możesz zabrać do pracy czy zapakować w odpowiedni pojemnik i cieszyć się jej smakiem podczas wiosennej wycieczki.

Przepis: Sałatka ziemniaczana z rzodkiewką i ogórkiem Wiosenna sałatka z dressingiem musztardowym. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 4-5 ugotowanych ziemniaków

4 ogórki gruntowe

pęczek rzodkiewki

koperek

Na dressing: 3 łyżki musztardy, 2 łyżki miodu, 1-2 łyżki oliwy, 1 łyżka soku z cytryny, ok. pół łyżeczki soli Sposób przygotowania Pokrój warzywa i zrób dressingZiemniaki, rzodkiewkę i ogórki pokrój, koperek posiekaj. Składniki na dressing połącz i dobrze wymieszaj. Połącz składnikiWymieszaj pokrojone warzywa z dressingiem i posyp koperkiem.

