Kiedyś unikałam ziemniaków i makaronów na diecie. Nie wiedziałam, że dzięki nim można schudnąć

Redukcja masy ciała to z reguły czasochłonny proces. Skuteczność działań podejmowanych w celu utraty wagi zależy od wielu różnych czynników. Duże znaczenie ma aktywność fizyczna, wytrwałość, a także właściwa dieta. Włączenie do jadłospisu odpowiednich produktów może ułatwić zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Okazuje się, że nawet produkty powszechnie uznawane za tuczące są sprzymierzeńcami odchudzania. Chodzi między innymi o ziemniaki i makarony. Te artykuły spożywcze mają bowiem w swoim składzie skrobię oporną. To właśnie ona może wspomóc cię w walce o szczupłą sylwetkę.

Jak skrobia oporna ułatwia odchudzanie?

Skrobia oporna jest zaliczana do węglowodanów złożonych. To jeden z rodzajów błonnika. Nie ulega strawieniu w przewodzie pokarmowym. Przechodzi do jelita grubego w niezmienionej formie i stanowi pożywkę dla zasiedlających je bakterii. Okazuje się też niezwykle pomocna w procesie utraty wagi. Jej działanie jest wielotorowe. Skrobia oporna dłużej pozostaje w układzie pokarmowym, dzięki czemu przedłuża uczucie sytości po posiłku, znacznie ograniczając chęć podjadania i sięgania po niezdrowe przekąski, na przykład słodkie batony czy jedzenie typu fast food. Jednocześnie „podkręca” przemianę materii. Przeprowadzone badania dowiodły, że może przyspieszyć spalanie tłuszczu nawet o 30 procent.

Skrobia oporna spowalnia również proces wchłaniania glukozy do krwi i zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. To także ma bardzo duże znaczenie w procesie odchudzania. Warto bowiem zauważyć, że zaburzenia w metabolizmie glukozy i insuliny prowadzą do częstych napadów głodu. Chory nie jest w stanie go zaspokoić nawet po spożyciu obfitego posiłku. W efekcie często je ponad miarę, co skutkuje szybkim przybieraniem na wadze i znacznie zwiększa ryzyko powstania nadwagi oraz otyłości.

Inne prozdrowotne właściwości skrobi opornej

Skrobia oporna wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Poprawia funkcjonowanie jelit i zmniejsza stany zapalne występujące w obrębie narządu. Reguluje rytm wypróżnień. Przeciwdziała wzdęciom, zaparciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym. Jednocześnie zwiększa przyswajalność składników mineralnych zawartych w spożywanych pokarmach, głównie wapnia i żelaza. Co więcej, zmniejsza ryzyko rozwoju raka jelita grubego, wzmacnia odporność organizmu i obniża poziom „złego cholesterolu”. Tym samym pośrednio chroni przed miażdżycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Gdzie znaleźć skrobię oporną?

Bogatym źródłem skrobi opornej są rośliny strączkowe, na przykład groch, fasola, bób, soja, soczewica, ciecierzyca oraz groszek ogrodowy. Można ją również znaleźć między innymi w następujących produktach:

zielonych (niedojrzałych) bananach,

ziemniakach,

ryżu,

makaronach,

owsiance,

produktach pełnoziarnistych,

batatach.

Czy skrobia oporna może zaszkodzić?

Nadmiar skrobi opornej, podobnie jak każdego innego błonnika, może negatywnie wpłynąć na organizm. Dlatego zaleca się, by spożywać nie więcej niż 20 gramów tego składnika dziennie (6 g na posiłek). W przeciwnym razie może dojść do nasilenia dolegliwości gastrycznych, powstania wzdęć, biegunek zaparć oraz dużej ilości gazów. Na skrobię powinny uważać osoby z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, na przykład zapaleniem żołądka, jelit, trzustki lub dwunastnicy.

