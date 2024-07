Choć uchodzi za zdrową, nie każdy może ją jeść. Nie sięgaj po nią przy dnie moczanowej

Dna moczanowa jest jedną z tych chorób, których objawy będzie nasilać niewłaściwa dieta. Najmniej wskazane przy tej przypadłości jest spożycie wątróbki. Wszystko dlatego, że oprócz cennych składników odżywczych zawiera również mniej korzystne dla chorych związki chemiczne.

Związek dny moczanowej z wątróbką

Nazywana inaczej podagrą czy artretyzmem dna moczanowa to schorzenie, które objawia się bolesnym zapaleniem stawów. Wywołują je odkładające się w płynie stawowym kryształki moczanu sodu. Związek ten powstaje w naszym organizmie, gdy dochodzi do wzrostu stężenia kwasu moczowego (hiperurykemii).

Jedną z przyczyn problemu jest dieta bogata w puryny. Substancje te w prosty sposób mogą przekształcać się we wspomniany już kwas moczowy. Produktami spożywczymi obfitującymi w tę grupę związków są podroby, a więc i wątróbka. Zaniechanie ich spożycia przełoży się więc na zmniejszenie ryzyka nasilenia przykrych dolegliwości.

Kto jeszcze nie powinien jeść wątróbki?

Ze względu na wysoką zawartość cholesterolu w popularnych podrobach, osoby ze zdiagnozowaną miażdżycą, chorobami serca i innymi schorzeniami układu krążenia powinny z duża ostrożnością podchodzić do tej grupy produktów. Wątróbka niewskazana jest ona także przy kamicy nerkowej, gdyż może sprzyjać powstawaniu kamieni w układzie moczowym.

Z jedzenia obfitującego w żelazo i witaminę B12 produktu zrezygnować powinny także kobiety w ciąży. Choć to wydaje się kontrintuicyjne, wątróbka zawiera tak duże ilości witaminy A, że włączenie jej do jadłospisu grozi nawet uszkodzeniami układu nerwowego płodu. W przypadku wątpliwości co do spożycia wybranych produktów – czy to w ciąży czy w chorobie – warto poradzić się specjalisty. Dobry dietetyk poradzi nam jak właściwe komponować posiłki, by nie narażać zdrowia.

Zrobiłam dietetyczną wątróbkę, a smakuje lepiej niż ta klasyczna. Jem i nie martwię się o swoją wagę

