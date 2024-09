Te orzechy kosztują niewiele, a obniżą cholesterol i poprawią pracę mózgu. Wystarczy garść dziennie

Orzechy włoskie wyglądają niepozornie, a korzyści z ich spożywania będą znaczne. Mają bowiem nie tylko mnóstwo smaku, ale potrafią wspomóc zdrowie na wielu polach. Włączyłam je niedawno do swojego jadłospisu za namową dietetyka. Celem jest przede wszystkim poprawa wyników krwi.

Dlaczego warto jeść orzechy włoskie?

W orzechach włoskich jest wiele cennych dla naszego zdrowia substancji. Najważniejsze są chyba nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwasy omega-3, które pomagają obniżyć poziom tzw. złego cholesterolu we krwi i wyregulować ciśnienie krwi. Już 3 sztuki tego smakołyku pokrywają dzienne zapotrzebowanie na te związki.

W zdrowych orzechach znajdziesz też mnóstwo witamin, pierwiastków i związków chemicznych. Wśród nich m.in. wspierający pracę mózgu fosfor, mający dobroczynny wpływ na komórki nerwowe kwas lanolinowego czy poprawiające wygląd skóry witaminy A oraz E. Orzechy włoskie to także skarbnica kwasu foliowego, składnika cennego w dbaniu o zdrowie kobiet, zwłaszcza w czasie ciąży.

Mimo tak licznych zalet muszę wspomnieć, że orzechy włoskie mogą uczulać. Nim zaczniesz jeść je regularnie w większych ilościach, upewnij się, że jest to dla ciebie bezpieczne. W razie wątpliwości najlepiej skonsultuj się z lekarzem.

Jak włączyć orzechy włoskie do diety?

Orzechy włoskie są w zasadzie wszechstronne. U mnie pojawiają się zarówno jako dodatek do potraw, jak i zdrowa przekąska. Jedna z moich ulubionych przegryzek jest banan, jogurt i zdrowe orzechy – nie tylko włoskie, ale ostatnio one pojawiają się w tym zestawie nieco częściej.

Bardzo często posiekanymi orzechami włoskimi posypuję sałatki i owsianki – są to bardzo różne kompozycje m.in. z gruszkami, jabłkami czy wyrazistymi serami pleśniowymi.

Zdarzało mi się także korzystać z tych zdrowych orzechów podczas przygotowywania panierki do kotletów. Prażenie na patelni zmniejsza co prawda nieznacznie zawartość składników odżywczych, ale czasem pozwalam się na takie wykorzystanie.

Orzechy włoskie będą oczywiście świetnie pasowały do przeróżnych deserów i to zarówno jako smaczna dekoracja, jak i jeden z głównych składników. Jedną ze zdrowszych opcji będzie przygotowanie z nich granoli do warstwowego przysmaku z musem jabłkowym czy wykonanie domowych batonów energetycznych.

