Zobacz, co stanie się z organizmem, gdy odstawisz cukier. Te zmiany cię zaskoczą

Polacy spożywają ponad 40 kilogramów cukru rocznie. Warto podkreślić, że ma go w swoim składzie wiele produktów spożywczych, zwłaszcza artykuły spożywcze należące do wysokoprzetworzonej żywności (batoniki, cukierki, smakowe jogurty i serki homogenizowane, chleby, bułki czy różnego rodzaju napoje etc.). O tym, jak na organizm człowieka działa cukrowy detoks w jednym ze stworzonych przez siebie materiałów opowiada dietetyk dr Bartek Kulczyński. Ekspert opiera swoje spostrzeżenia na analizie fachowej literatury, a także doświadczeniach wyniesionych z pracy zawodowej. Jak zauważa pierwsze efekty odstawienia cukru można zauważyć już po kilku tygodniach od zmiany nawyków dietetycznych. To realne zmiany, które wpływają na poprawę samopoczucia oraz kondycji psychofizycznej.

Jak cukrowy detoks działa na organizm?

Nadmiar słodkiej przyprawy w diecie hamuje aktywność oreksyny. Hormon ten reguluje rytm snu i czuwania, pobudza do działania. Jednym z pierwszych efektów odstawienia cukru jest więc przypływ sił witalnych. Zyskujemy więcej energii. Znika uczucie zmęczenia. Poprawia się również jakość samego snu. Rzadziej dochodzi do wybudzeń, a nocny odpoczynek staje się bardziej regenerujący. Dzięki temu możemy lepiej funkcjonować w ciągu dnia. Łatwiej nam skupić uwagę na wykonywanych zadaniach. Mamy też mniejsze wahania nastrojów i lepsze samopoczucie psychiczne.

To właśnie cukier jest czynnikiem, który przyczynia się do obniżenia nastroju [...], a nawet do pojawienia się lęków i rozwoju depresji. Jest to związane na przykład z tym, że cukier blokuje powstawanie tak zwanego czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego, czyli substancji, która wpływa korzystnie na regenerację komórek mózgowych – wyjaśnia dr Bartek Kulczyński.

Co więcej, ograniczenie ilości cukru w codziennym jadłospisie sprawia, że gruczoły łojowe obecne w skórze zaczynają produkować mniej sebum, co przekłada się na poprawę kondycji cery. Skóra staje się bardziej odżywiona i wygładzona, a zmiany trądzikowe bądź inne niedoskonałości są mniej widoczne. Dochodzi też do złagodzenia stanów zapalnych tkanek, a powstawanie zmarszczek ulega spowolnieniu. Skóra odzyskuje swoją elastyczność.

Detoks cukrowy sprzyja szybszemu gojeniu się ran i minimalizuje ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Pośrednio wpływa więc korzystnie na układ krążenia i szkieletowy. Pozwala zmniejszyć sztywność stawów i dolegliwości bólowe występujące w obrębie narządu ruchu. Niweluje też dyskomfort związany z występowaniem wzdęć, bólów brzucha, uczucia przelewania w żołądku czy nadmiernej ilości gazów.

Inne korzyści płynące z odstawienia cukru

Odstawienie cukru pozwala zmniejszyć ryzyko napadów głodu. To z kolei znacznie ułatwia kontrolowanie masy ciała i utrzymanie prawidłowej wagi. Należy podkreślić, że nadwaga i otyłość przyczyniają się do wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, dna moczanowa czy niewydolność nerek. Detoks cukrowy odgrywa też znaczącą rolę w profilaktyce chorób nowotworowych.

Czytaj też:

Lepsze niż kurczak? Ewa Wachowicz poleca to mięso: ma mniej cholesterolu i więcej wartości odżywczychCzytaj też:

Ten napój to świetny „pogromca” tłuszczu. Dzięki niemu szybciej schudniesz i przestaniesz podjadać