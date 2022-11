Jedz te produkty, a będziesz spokojniejszy. Czym jest dieta psychobiotyczna?

Nakarm swoje drobnoustroje, aby radzić sobie ze stresem – przekonują naukowcy. Badania opublikowane w Molecular Psychiatry, wykazało, że codzienne spożywanie większej ilości sfermentowanej żywności i błonnika przez zaledwie cztery tygodnie miało znaczący wpływ na obniżenie postrzeganego poziomu stresu osób objętych monitoringiem.

Co jeść na diecie psychobiotycznej?

Nie jest niczym nowym, że to, co dzieje się w naszych jelitach, nie pozostaje bez wpływu na mózg. Naukowcy z APC Microbiome Ireland postanowili sprawdzić, czy zmiana diety może mieć wpływ na poziom odczuwanego stresu. Do badania wybrali 45 osób, które do tej pory jadły produkty ubogie w błonnik. Podzielono je na dwie grupy i każda z nich miała przez 4 tygodnie stosować zaleconą przez badaczy dietę.

Około połowie przypisano dietę opracowaną przez dietetyczkę dr Kirsten Berding, jedna z autorek publikacji. To dieta, która miała zwiększyć ilość spożywanych prebiotyków i sfermentowanych pokarmów. Jest często nazywana dietą psychobiotyczą, ponieważ jest bogata w żywność, która została powiązana z lepszym zdrowiem psychicznym.

Osoby z tej grupy miały dążyć do spożywania każdego dnia 6-8 porcji owoców i warzyw bogatych w błonnik prebiotyczny (to np. cebula, por, kapusta, jabłka czy banany), 5–8 porcji zbóż dziennie i 3–4 porcje roślin strączkowych na tydzień. Powiedziano im również, aby codziennie spożywały 2-3 porcje sfermentowanej żywności (takiej jak kapusta kiszona, kefir czy kombucha). Uczestnicy diety kontrolnej otrzymywali jedynie ogólne porady dietetyczne, oparte na piramidzie zdrowego żywienia.

Lepszy sen i mniej stresu dzięki diecie?

Ci, którzy stosowali dietę psychobiotyczną, twierdzili, że czuli się mniej zestresowani w porównaniu z tymi, którzy stosowali dietę kontrolną. Istniała również bezpośrednia korelacja między tym, jak ściśle uczestnicy przestrzegali diety, a ich postrzeganym poziomem stresu, przy czym ci, którzy spożywali więcej psychobiotycznych pokarmów w okresie czterech tygodni, zgłaszali wyraźne zmniejszenie postrzeganego poziomu stresu.

Co ciekawe, w obu grupach poprawiła się jakość snu badanych, chociaż osoby na diecie psychobiotycznej odnotowały i tu większą poprawę.

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że potrzebne są kolejne badania. Jedną z niedoskonałości opisanego badania jest mała próba osób biorących udział w eksperymencie. Nie ma jednak wątpliwości, że efekt badania to kolejny dowód na ścisły związek między dietą, mikrobiomem i naszym zdrowiem psychicznym.

Czytaj też:

Te produkty mogą poprawić jakość snu. Jedz je jak najczęściejCzytaj też:

Choroba Alzheimera zależy od mikrobiomu jelitowego? Przełomowe badania