Popularny słodzik może wywołać zaburzenia lękowe? Naukowcy: „To zupełnie nieoczekiwane”

Badania zostały przeprowadzone na myszach i trwały cztery lata. Naukowcy z Florida State University College of Medicine wykazali, że niepokój, który pojawiał się u myszy spożywających aspartam, występował nawet u dwóch kolejnych pokoleń pochodzących od samców dostających słodzik. Badanie zostało opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences.

Jak zadziałał aspartam na myszy?

„To badanie pokazuje, że musimy spojrzeć wstecz na czynniki środowiskowe, ponieważ to, co widzimy dzisiaj, to nie tylko to, co dzieje się dzisiaj, ale to, co wydarzyło się dwa pokolenia temu, a może nawet dłużej” – podkreślają autorzy badania.

Warto wspomnieć, że już wcześniej naukowcy robili podobne badania nad międzypokoleniowym wpływem nikotyny na myszy. Badania wykazały tymczasowe – lub epigenetyczne – zmiany w plemnikach myszy. W przeciwieństwie do zmian genetycznych (czyli mutacji), zmiany epigenetyczne są odwracalne i nie zmieniają sekwencji DNA, mogą jednak zmienić sposób, w jaki organizm odczytuje sekwencję DNA.

Na tej samej zasadzie naukowcy tym razem wzięli pod lupę popularny słodzik. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła aspartam jako substancję słodzącą w 1981 roku. Po spożyciu aspartam przekształca się w kwas asparaginowy, fenyloalaninę i metanol, z których wszystkie mogą mieć silny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.

Badanie prowadzone m.in. przez doktorantkę Sarę Jones obejmowało podawanie myszom wody pitnej zawierającej aspartam w ilości około 15 proc. zatwierdzonej przez FDA maksymalnej dziennej dawki dla ludzi. Dawka, odpowiadająca 6-8 puszkom dietetycznego napoju dziennie dla ludzi, była podawana kolejnym myszom przez 12 tygodni, ale całe badania trwało cztery lata.

Efekt aspartamu: silna reakcja przypominająca lęk

Wyraźne zachowanie podobne do niepokoju zaobserwowano u myszy w różnych testach na wielu pokoleniach pochodzących od samców narażonych na aspartam. „To była tak silna cecha przypominająca lęk, że nie sądzę, aby ktokolwiek z nas spodziewał się, że ją zobaczymy. To było zupełnie nieoczekiwane. Zwykle widać subtelne zmiany” – podkreśliła Jones. Kiedy myszom podano diazepam, lek stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych u ludzi, myszy we wszystkich pokoleniach przestały wykazywać zachowania podobne do lęku.

Naukowcy już planują dodatkową publikację, skupiającą się na wpływie aspartamu na pamięć. Mają też nadzieje, że przyszłe badania pozwolą zidentyfikować mechanizmy, które wpływają na przekazywanie efektu aspartamu z pokolenia na pokolenie.

