Lody twarogowe to nowy trend na TikToku. Zobacz, jak je przyrządzić i czy są zdrowe

Przepis na ten niecodzienny smakołyk jest naprawdę prosty i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych ani specjalnych przygotowań. Dowiedz się, jak zrobić lody twarogowe.

Lody twarogowe – pyszne i proste

Aby zrobić domowe pyszne lody z twarogu, wystarczy połączyć twaróg z syropem klonowym i całość zmiksować. Możesz do powstałej mikstury dodać również inne składniki, na przykład orzechy nerkowca, masło orzechowe, czekoladę, banany lub inne owoce. Wszystko zależy od tego, co lubisz i jakie są twoje preferencje smakowe. Pamiętaj, że masa na lody powinna być gładka i aksamitna. Na koniec musisz jedynie przełożyć miksturę do formy i ją zamrozić. Po godzinie przysmak będzie gotowy do podania.

Czy lody twarogowe są zdrowe?

Twaróg jest cennym źródłem pełnowartościowego białka, a także wielu witamin z grupy B, które odpowiadają między innymi za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz immunologicznego. Czy zatem lody przygotowane na bazie wspomnianego produktu można uznać za zdrowszą alternatywę „tradycyjnych” mlecznych przysmaków? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy bowiem od tego, co dokładnie znajdzie się w ich składzie. Masło orzechowe czy ciasteczka podnoszą kaloryczność deseru.

Dodawanie do lodów nadmiernych ilości owoców o wysokiej zawartości cukru, syropów, cukierków, sosów lub past do smarowania może zniweczyć korzyści zdrowotne twarogu – podkreśla Allyson Brigham, dyplomowany dietetyk w Los Robles Regional Medical Center w Thousand Oaks w Kalifornii.

Jeśli chcesz przygotować lody twarogowe w domu, zwróć szczególną uwagę na jakość składników, które wykorzystasz do przygotowania deseru. Sięgnij po niskotłuszczowy twarożek, a cukier zastąp syropem klonowym lub miodem. Zrezygnuj też ze sztucznych barwników czy wysoce przetworzonych dodatków. Użyj migdałów, orzechów i świeżych lub mrożonych owoców (np. malin lub truskawek).

