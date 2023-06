Jeść podroby czy nie? Dowiedz się, czy drobiowe serca powinny się znaleźć w twoim menu

Podroby, do których zalicza się drobiowe serca, to zapomniana dziś nieco potrawa. Czy słusznie? Są bogate w składniki odżywcze i są tanie. Dowiedz się, dlaczego warto włączyć je do swojej diety i jak przygotować podroby, żeby zachwycały smakiem.

Kilogram drobiowych serc można kupić już za ok. 13 zł. Okazuje się, że są nie tylko tanie, ale i zdrowe oraz niskokaloryczne. Mają tylko 153 kcal na 100 g. To mniej niż na przykład pierś z kurczaka (164 kcal), która jest uważana za mięso wyjątkowo dietetyczne. Serca drobiowe zawierają więcej cennych dla zdrowia składników, niż inne rodzaje mięs. Są bogate w wapń, fosfor, ale przede wszystkim w żelazo. Zalecane są zwłaszcza osobom, które chorują na anemię. W ich składzie można też znaleźć: witaminę C wspierającą odporność organizmu, witaminy z grupy B, które korzystnie działają na układ nerwowy, witaminę A, która w połączeniu z żelazem wspiera produkcję czerwonych krwinek, witaminę PP (niacynę), która wspiera układ krwionośny. Mimo korzystnie działających na zdrowie składników wiele osób obawia się jeść drobiowe serca ze względu na dość znaczną ilość cholesterolu, którą zawierają. Czy należy obawiać się cholesterolu zawartego w drobiowych sercach? W 100 gramach drobiowych serc znajdziemy 136 mg cholesterolu. To więcej niż zawiera go na przykład schab (85 mg). Jego działanie obniża jednak w pewnym stopniu zawarta w sercach drobiowych niacyna. Jeśli będziemy jeść je raz na jakiś czas, nie wpłyną niekorzystnie na zdrowie. Potrawa nie jest jednak zalecana osobom chorym na miażdżycę i tym, które mają normy cholesterolu znacząco podwyższone. Podrobów powinny unikać również osoby cierpiące na dnę moczanową. A to dlatego, że zawarta w podrobach puryna wzmaga produkcję kwasu moczowego, który jest główną przyczyną tej choroby. Czy serca drobiowe są smaczne? Jeśli nie znasz smaku drobiowych serc, na początek najlepiej przyrządzić je smażone z cebulką albo zrobić z nich gulasz. Jest delikatny w smaku i różni się od tradycyjnego gulaszu wołowego lub wieprzowego. Trzeba pamiętać, że wymaga jednak nieco dłuższej obróbki. Żeby serca były miękkie, należy je dusić ok. godziny. Doskonale smakują z pieczarkami, podlane białym wytrawnym winem. Szybsze w przygotowaniu będą serduszka pokrojone na plasterki. Doskonale smakują w sosie pomidorowym lub śmietanowym. Wypróbuj przepis Przepis: Gulasz z serc drobiowych Tanie danie obiadowe Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Składniki 400g serc drobiowych

1 średnia cebula

1 marchewka

250ml bulionu drobiowego

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka majeranku

2 łyżki oleju

1 łyżka mąki pszennej

garść listków natki pietruszki

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj serca drobiowe i warzywaSerca oczyścić z żył i tłuszczu. Dokładnie umyć. Przygotuj warzywaMarchewkę umyć, obrać i pokroić w kostkę.rnCebulę obrać i pokroić w kostkę. Podsmażyć na oleju do zarumienienia. Dodać serca i podsmażyć ok. 2- 3 minut. Całość zalać bulionem. Dodać liście laurowe, ziele angielskie, majeranek i marchewkę. Garnek przykryć i na małym ogniu gotować, aż serca będą miękkie. Pod koniec gotowania dodać posiekaną natkę pietruszki. Zapraw potrawę mąkąMąkę zalać małą ilością zimnej wody i dobrze wymieszać, aby nie było grudek. Dodać do gulaszu, cały czas mieszając. Gotować ok. 1 minuty, aż sos zgęstnieje. W razie potrzeby doprawić do smaku solą i pieprzem.

