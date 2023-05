Czy można zjeść banana wieczorem? Nieznane właściwości żółtego owocu

Jeden średniej wielkości banan dostarcza organizmowi 105 kalorii, 27 gramów węglowodanów, 3 gramy błonnika, 1 gram białka i tylko 0,3 grama tłuszczu. Jedna sztuka żółtego owocu pokrywa częściowe zapotrzebowanie na witaminę B6 (22 procent dziennego zapotrzebowania), witaminę C (17 dziennego zapotrzebowania), potas (12 procent dziennego zapotrzebowania), mangan (16 procent dziennego zapotrzebowania) i magnez (8 procent dziennego zapotrzebowania). Z badań wynika, że banany mogą poprawić pracę układu krwionośnego i pokarmowego, a nawet pomóc w zrzuceniu wagi. Ze względu na zawartość potasu i błonnika zapobiegają też zaparciom i biegunkom – w tym celu warto wybierać te dojrzałe, czyli bardziej żółte owoce.

Zgodnie z wytycznymi dietetyków, dorosły człowiek może każdego dnia zjeść od jednego do dwóch bananów dziennie.

Kiedy najlepiej zjeść banana?

Banany można spożywać o każdej porze, choć najlepiej robić to… wieczorem. Jak podaje portal Financial Express.com, jedzenie bananów godzinę lub dwie przed zaśnięciem może pozytywnie wpłynąć na jakość snu. A za to ma być odpowiedzialny zawarty w owocach tryptofan – aminokwas, który pomaga organizmowi wytwarzać serotoninę. Ten hormon łagodzi stres, działa jak środek depresyjny i ułatwia zasypianie. Dzięki tryptofanowi dochodzi też do produkcji melatoniny – hormonu snu. Zawarty w bananie magnez dobrze koi nerwy, rozluźnia mięśnie i uspokaja. Podobną rolę pełni witamina B6.

Wiele osób ma opory przed zjedzeniem banana wieczorem, ponieważ owoc postrzegany jest jako kaloryczny. Zdaniem ekspertów, nie ma to większego znaczenia u zdrowych osób – węglowodany zawarte w bananie szybko się trawią. Natomiast przed wieczorną przekąską w postaci banana powinni się powstrzymać cukrzycy. Ten owoc nie jest również wskazany na kolację osobom, które mają tendencję do kaszlu lub są przeziębione. Banany zwiększają produkcję śluzu, a to może nasilić ataki kaszlu, a wtedy noc nie przebiegnie spokojnie.

Czy można jeść banana rano?

Portal Financial Express.com powołuje się na słowa dr Santhosa Pandeya, z których wynika, że banan może być dobrym pomysłem na poranny posiłek, pod warunkiem, że nie spożywa się go na czczo. Jeśli zjemy te owoce na pusty żołądek, możemy podrażnić jelita.

Jest jeszcze jeden powód, aby nie jeść na śniadanie banana w wersji solo. Po przebudzeniu człowiek ma podwyższony poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Jeśli podbijemy go owocem bogatym w węglowodany, wzrośnie poziom glukozy we krwi. Zastrzyk energii uzyskamy tylko na chwilę. Po kilku godzinach organizm, przyzwyczajony do porannej dawki węglowodanów, będzie się jej domagał. Jeśli jej nie otrzyma, stracimy moc, będziemy ospali i nie będziemy mogli się skoncentrować.

Co nie oznacza, że śniadanie z dodatkiem banana jest wykluczone. Jeśli mamy ochotę na ten owoc rano, połączmy go z innymi produktami, np. z owsianką, jogurtem, a nawet... jajkiem. W połączeniu z białkiem i zdrowym tłuszczem przygotujemy zbilansowany posiłek.

Kto nie powinien jeść bananów na kolację?

Owoców na kolację nie mogą jeść cukrzycy – takie osoby powinny unikać spożywania produktów o wysokim indeksie glikemicznym. A ten, w zależności od stopnia dojrzałości bananów, jest różny. Zielone banany mogą mieć niski IG na poziomie 40, ale już dojrzałe owoce – 72 – jest to indeks wysoki. Zjedzenie produktu o dużym IG powoduje nagły wyrzut insuliny do krwi, przez co kontrolowanie poziomu cukry jest utrudnione. Poza tym z wieczornym jedzeniem bananów powinny uważać osoby, które mają problemy z tolerancją produktów zawierających fruktozę, ponieważ mogą u nich wystąpić, wzdęcia, zgaga i inne problemy gastryczne utrudniające zasypianie.

Czytaj też:

Takich bananów nie powinniście jeść, mogą wam zaszkodzić. Istotny jest 1 szczegółCzytaj też:

Te owoce skutecznie dodają energii. Jedz je, gdy tracisz mocCzytaj też:

Dieta lekkostrawna – wskazania i zasady. Produkty dozwolone, zakazane i zalecane techniki obróbki kulinarnej