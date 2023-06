Ta herbata doskonale gasi pragnienie w upały. Skorzystaj z przepisu Marokańczyków

Marokańczycy tłumaczą, że wypicie zimnego napoju przynosi tylko chwilową ulgę w upalne dni. Gdy organizm poczuje nagłe ochłodzenie, zacznie mocniej pracować, aby się rozgrzać. W czasie upału jest to bardzo niebezpieczne. Może bowiem dojść do przegrzania organizmu. Natomiast gorąca herbata zielona z dodatkiem mięty doskonale gasi pragnienie i rozgrzewa, a pocąc się po wypiciu gorącego napoju, chłodzimy organizm. Zawarta w napoju mięta działa orzeźwiająco. Ważne jest również, żeby napar był słodki, bo mięta i cukier silnie wychładzają organizm. Ten rodzaj herbaty popularny jest nie tylko w Maroku, delektują się nim również Egipcjanie, Tunezyjczycy czy Irańczycy.

W jaki sposób nalewać herbatę?

Okazuje się, że ważny jest nie tylko sposób parzenia herbaty (żeby nie zalewać jej wrzątkiem, tylko wodą o temperaturze 80 stopni Celsjusza), ale też sposób, w jaki ją nalewamy. Czajniczek z herbatą powinniśmy najpierw trzymać blisko filiżanki, a potem unieść go lekko do góry i nalewać napój z wysokości. Dzięki temu herbata nie jest tak gorąca i ma lekką piankę.

Co jeszcze pić w upalne dni?

W ciągu dnia powinno się pić ok. 2 litrów płynów. W upalne dni lub przy intensywnym wysiłku fizycznym zapotrzebowanie na wodę wzrasta nawet dwukrotnie. Podczas upałów należy unikać napojów, które przyspieszają wydalanie wody z organizmu, gdyż może to doprowadzić do groźnego dla zdrowia odwodnienia. Unikać należy więc napojów, które zawierają kofeinę, jak np. kawa czy czarna herbata. Działają moczopędnie i wypłukują mikroelementy. W upał najlepiej pić wodę. Najlepszym wyborem jest wysoko- lub średniozmineralizowana, bo nie tylko gasi pragnienie i nawadnia, ale też zawiera cenne składniki mineralne. Warto dodać do niej plastry cytryny, liście mięty i odrobinę soli. Dobrym wyborem są również napoje izotoniczne, gdyż uzupełniają poziom elektrolitów. Zachęcamy, by zrobić domowy izotonik z prostych składników.

Przygotuj marokańską herbatę, według oryginalnego przepisu

Przepis: Marokańska herbata z miętą Doskonale gasi pragnienie w upały. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Afrykańska Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki płaska łyżeczka liściastej zielonej herbaty

1 szklanka wody o temperaturze ok. 80 st.C

garść listków świeżej mięty

2 łyżeczki cukru Sposób przygotowania Zalej wodą liście herbatyPłaską łyżeczkę liściastej zielonej herbaty zalej 1 szklanki gorącej (ok. 80 st. C) wody. Zaparzaj przez 5 min pod przykryciem. Dodaj świeżą miętęPrzecedź, dodaj garść listków świeżej mięty i posłodź 2 łyżeczkami cukru. Pij gorącą.

