Uważaj, gdy przyrządzasz sok z limonki w upały! Dowiedz się, co ci grozi

Limonka to bardzo zdrowy owoc. Znajdziemy w niej węglowodany, tłuszcze, białka. Jest dobrym źródłem witamin: A, C, E oraz witamin z grupy B (B1, B2, B3, i B6). Zawiera też: potas, sód, wapń, miedź, cynk, żelazo, magnez oraz fosfor. Wodę z sokiem z limonki zalecana jest osobom, które uprawiają sport, gdyż zmieszana z odrobiną soli stanowi doskonały izotonik. Dzięki dużej zawartości witaminy C oraz bioflawonoidów jej sok ma właściwości oczyszczające organizm z toksyn. Ma ponadto niski indeks glikemiczny (IG), co sprawia, że bez obaw mogą po nią sięgać osoby z cukrzycą oraz odchudzające się. Badania wskazują, że limonka ma działanie antybakteryjne, antywirusowe i przeciwgrzybicze, a regularne jej spożywanie podnosi odporność organizmu. Korzystnie wpływa również na pracę układu pokarmowego, zapobiegając zaparciom oraz wzmacnia prawidłowe funkcjonowanie wątroby, rozrzedzając żółć. Zawarty w niej potas oraz witaminy z grupy B sprawiają, że korzystnie wpływa na układ nerwowy. Sok z limonki zalecany jest osobom zmagającym się z silnym stresem, a także chorującym na nerwicę oraz depresję.

Zastosowanie limonki w kuchni

Sok z limonki to doskonały składnik domowych lemoniad. Można też dodawać go do dressingów do sałatek. Podnosi smak owoców morza oraz ryb. Popularny jest zwłaszcza w kuchni meksykańskiej oraz azjatyckiej. Znajdziemy go również w składzie niektórych drinków, między innymi popularnego mojito, cuba libre, margarity czy caipirinhi.

Dlaczego podczas upałów trzeba uważać na sok z limonki?

Chociaż sok z limonki ma wiele cennych właściwości, w upały trzeba na niego uważać. A to dlatego, że jest on silnym fotouczulaczem. Jeżeli skóra zetknie się z sokiem z limonki, a następnie zostanie wystawiona na działanie promieni UV, można doznać poważnych oparzeń, nawet II stopnia. Jeśli więc zdarzy się, że w upalny dzień sok z limonki trafi na naszą skórę, powinniśmy niezwłocznie umyć powierzchnię dużą ilością wody. Najlepiej zrobić to w ciągu pierwszych 10 minut, gdyż reakcja alergiczna następuje dopiero po upływie 30-60 minut. Jeżeli nie zdążyliśmy zmyć soku z ciała, to przez najbliższe 24 godziny należy bezwzględnie unikać słońca.

Inne rośliny jadalne, które mogą wywoływać reakcję uczulającą, to:

owoce cytrusowe,

figi

seler,

pietruszka.

