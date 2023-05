Zielona herbata na „kobiece sprawy”. Pomocna podczas miesiączek i w endometriozie

Wpływem zielonej herbaty na łagodzenie zaburzeń ginekologicznych zajęli się naukowcy z Departamentu Ginekologii i Położnictwa Johns Hopkins Medicine, który znajduje się w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Przeanalizowali różne badania nad zieloną herbatą, a wyniki swoich obserwacji opublikowali na łamach czasopisma „Nutrients”.

Dlaczego zielona herbata może pomóc w „kobiecych sprawach”?

Picie zielonej herbaty zalecane jest podczas odchudzania i w sytuacjach, gdy chcemy pobudzić nasz mózg do pracy. Znana jest jako napój o właściwościach przeciwnowotworowych. Kilka lat temu udowodniono, że zawarte w niej związki przeciwutleniające łagodzą objawy stresu i stany zapalne. Zielona herbata poprawia również pamięć i funkcje poznawcze oraz metabolizm – dlatego polecana jest między innymi kobietom w okresie menopauzy. Ten zielony napój swoje właściwości zawdzięcza przede wszystkim zawartym w nim polifenolom, czyli organicznym związkom, które wykazują działanie antyoksydacyjne. Najsilniejszym z polifenoli jest EGCG, czyli galusan epigallokatechiny.

Zielona herbata a mięśniaki

Naukowcy postanowili sprawdzić, jak zielona herbata działa na kobiety zmagające się z mięśniakami – łagodnymi guzami ginekologicznymi. Dotykają one nawet 80 procent kobiet w wieku rozrodczych. Dają uciążliwe objawy – od długotrwałych i bolesnych krwawień poprzez zaparcia. Naukowcy z Baltimore doszli do wniosku, że EGCG zawarta w zielonej herbacie hamuje przekształcanie się mięśniaków w nowotworowe guzy.

W jednym z badań spożycie 1,25 mg EGCG dziennie przez 4-8 tygodni znacznie zmniejszyło rozmiar i wagę mięśniaków u myszy. Podobny efekt zaobserwowano u japońskich przepiórek, gdzie EGCG suplementowano przez 12 miesięcy.

Natomiast w 2013 roku do udziału w badaniu zaproszono 39 kobiet. Jedna grupa codziennie przez 4 miesiące przyjmowała 800 mg ekstraktu z zielonej herbaty. Druga grupa otrzymywała placebo. U pacjentek z pierwszej grupy objętość mięśniaków zmniejszyła się o 32 procent. Potwierdzają to również włoskie badania, w których EGCG podawano w połączeniu z witaminą B6 i witaminą D, w okresie od 3 do 4 miesięcy. Mięśniaki u pań nie tylko się zmniejszyły, ale zaobserwowano również zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Picie zielonej herbaty a endometrioza

Naukowcy sprawdzali również, czy picie zielonej herbaty może złagodzić dolegliwości bólowe charakterystyczne dla endometriozy. W Polsce na tę chorobę cierpi około 3 mln kobiet, na całym świecie – 180 mln. Endometrioza wiąże się z ogromnym bólem, zwłaszcza w czasie miesiączki, ale też podczas stosunków płciowych czy defekacji. Niestety, do tej pory wpływ EGCG na łagodzenie endometriozy nie został zbadany u ludzi. Natomiast badania przeprowadzone na myszach są obiecujące. Ludzkie endometrium przeszczepiono do mysich modeli w celu wywołania endometriozy, a następnie gryzoniom przez okres od 2 do 4 tygodni podawano określone dawki EGCG. Okazało się, że leczenie EGCG hamowało wzrost endometrium i zmniejszało rozmiar i wagę implantów endometrialnych. Badania będą kontynuowane na ludziach. Jedna z instytucji medycznych w Hongkonkgu rekrutuje obecnie pacjentki z endometriozą w celu oceny oceny wielkości ich zmian. Wybrane pacjentki przez 3 miesiące będą otrzymywały 400 mg EGCG, dwa razy na dobę.

Zielona herbata na bolesne miesiączki

Okazuje się, że zielona herbata może również łagodzić ból, który towarzyszy miesiączkom. Jak to się dzieje? Bolesne miesiączkowanie jest związane z wysokim poziomem prostaglandyn, czyli hormonów wydzielanych w obrębie mięśni macicy podczas owulacji. Badania wykazały, że EGCG zawarte w zielonej herbacie może zmniejszać biosyntezę prostaglandyn, zapewniając naturalną alternatywę dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które są zwykle przepisywane na bolesne miesiączkowanie. Oczywiście, nigdy pacjentka nie powinna rezygnować z jakichkolwiek leków bez konsultacji z lekarzem, a zielona herbata może działać wyłącznie wspomagająco, a nie jako zamiennik farmakoterapii. Badacze uważają, że uzyskane dowody naukowe to za mało – ich zdaniem konieczne są badania kliniczne, które ocenią faktyczne korzyści płynące z EGCG.

Ile zielonej herbaty można pić?

Ilość EGCG w zielonej herbacie jest różna, ale 240 ml porcja zielonej herbaty zawiera 187 mg EGCG. Największe stężenie EGCG można znaleźć w matchy – jest to jedna z odmian zielonej herbaty. Stężenie EGCG może być nawet 137 razy większe w matchy niż w tradycyjnej odmianie tego napoju. Naukowcy z Baltimore doszli do wniosku, że bezpieczny poziom spożycia zielonej herbaty wynosi około 338 mg na dzień, co przekłada się na około 2 szklanki zielonej herbaty dziennie. Można również pić mniejsze porcje, a częściej. Lepiej nie przesadzać z ilością tego napoju – nadmiar może prowadzić do problemów z wchłanianiem żelaza, nadmiernego pobudzenia albo wręcz odwrotnie – ospałości.

