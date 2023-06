Smażenie na głębokim tłuszczu? Dobrze sprawdza się olej arachidowy

Olej arachidowy wykorzystywany jest na szeroką skalę w kuchni azjatyckiej. Stanowi ok. 10 proc. światowej produkcji olejów roślinnych. Wytwarzany jest z orzeszków ziemnych. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia (ok. 225-230 stopni Celsjusza) świetnie nadaje się do smażenia, ale jest składnikiem gotowych sosów sałatkowych, majonezów, margaryn i tzw. tłuszczy piekarniczych. Jedna łyżka oleju arachidowego (ok. 15 ml) ma 119 kcal i 14 g tłuszczów, w tym 2 g tłuszczów nasyconych.

Jak olej arachidowy wpływa na zdrowie?

Olej arachidowy, podobnie jak inne tłuszcze roślinne, dzięki dużej zawartości jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest zdrowszą alternatywą dla tłuszczu pochodzenia zwierzęcego. Dzięki wysokiej zawartości witaminy E oraz jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych korzystnie wpływa na zdrowie serca i obniża ryzyko chorób układu krążenia. Badania wskazują, że spożywanie tłuszczów nienasyconych zmniejsza poziom cukru we krwi u osób, zapobiegając cukrzycy. Tłuszcze zawarte w oleju arachidowym pomagają też obniżyć poziom złego cholesterolu LDL, zapobiegając miażdżycy. Olej arachidowy jest bogaty w witaminę E, która pełni rolę przeciwutleniacza chroniącego organizm przed szkodliwymi wolnymi rodnikami odpowiadającymi za przedwczesne procesy starzenia.

Zastosowanie oleju arachidowego w kuchni

Olej arachidowy stosuje się w kuchni nie tylko do smażenia oraz również jako aromatyzujący dodatek do sałatek, surówek, warzyw i potraw podawanych na zimno. Nadaje się również do deserów: budyniu, ryżu z owocami, naleśników czy też racuchów. W Indiach olej arachidowy stosuje się również do wyrobu wegańskiej formy masła ghee (klarowanego) – vanaspati.

Kto nie powinien spożywać oleju arachidowego?

Oleju arachidowego nie powinny spożywać osoby uczulone na orzeszki ziemne. Ten rodzaj alergii należy do najczęstszych na świecie. Może prowadzić do ciężkich reakcji, łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym. Brakuje jednak dokładnych badań, które jasno określają, czy olej arachidowy wywołuje tak samo poważne reakcje alergiczne jak orzeszki. Rafinowany olej arachidowy jest uważany za bardziej bezpieczny, podczas gdy surowe, tłoczone na zimno odmiany częściej mogą dawać niepożądane objawy.

