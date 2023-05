Oliwa smakowa jest pyszna i zdrowa. Przygotuj taką przyprawę w domu

Oliwy smakowe z dodatkiem ziół takich jak rozmaryn czy tymianek, czy też z czosnkiem, papryczkami chili czy pieprzem są bardzo smaczne i można je wykorzystywać w kuchni do wielu dań np. do grzanek, sałatek czy makaronu. Często jednak takie gotowe oliwy są drogie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest samodzielne przygotowanie oliwy smakowej. Mamy wtedy wpływ na jakość użytej oliwy z oliwek oraz na ilość i dobór przypraw. Dodatkowo naukowcy wykazali w badaniach, że taka oliwa dzięki dodatkom staje się bogatsza pod względem odżywczym, gdyż wzrastają jej właściwości antyoksydacyjne jak również, szczególnie w olejach aromatyzowanych ostrą papryczką chili, wzrasta ilość witaminy E.

Co potrzebne jest do przyrządzenia oliwy smakowej?

Podstawą dla przygotowania własnej wersji oliwy smakowej jest, będąca jednym z filarów zdrowej diety śródziemnomorskiej oliwa z oliwek, która powinna być jak najlepszej jakości. Spożycie dużej ilości oliwy z oliwek, jak wskazują badania, jest jednym z czynników wpływających pozytywnie na jakość i długość życia, bowiem zawiera ona nienasycone kwasy tłuszczowe, które zmniejszą stany zapalne w organizmie, ograniczając tym samym ryzyko groźnych chorób cywilizacyjnych takich jak zawały serca czy udary mózgu.Oliwa z oliwek zawiera również cenne polifenolemające działanie antynowotworowe, przeciwbólowe i zapobiegające chorobom degeneracyjnym mózgu. Warto sięgnąć po suszone zioła i przyprawy, takie jak pieprz czarny i kolorowy, ziele angielskie, liść laurowy, suszony rozmaryn, bazylię lub tymianek, suszone papryczki chili, suszone pomidory i grzyby. Jeśli chodzi o świeże dodatki, możemy wykorzystać czosnek, świeże zioła, skórkę cytryny czy orzechy.

Ważne zasady przy przygotowaniu oliwy smakowej

Należy zachować szczególną ostrożność przy świeżych dodatkach, takich jak świeży czosnek czy zioła, gdyż produkty te zawierają wodę, istnieje więc ryzyko rozwoju bakterii w tym Clostridium botulinum, która może wywołać zatrucie jadem kiełbasianym. W związku z tym bezpośrednio do oliwy możemy dodawać suszone przyprawy, np. ziarenka pieprzu czy liścia laurowego, ale świeże dodatki należy poddać obróbce cieplnej, tzw. konfitowaniu. W tym celu podgrzewamy oliwę do temperatury ok. 80 stopni, nie dopuszczając do jej zagotowania i konfitujemy świeże składniki na minimalnym ogniu.

Gotową oliwę smakową należy wlać do uprzednio wyparzonych naczyń, przechowywać ją w lodówce i zużyć w ciągu miesiąca. Zwróćmy również uwagę, aby dodatki były zanurzone w oliwie i nie miały kontaktu z powietrzem.

Przepis: Oliwa aromatyzowana czosnkiem i papryczką chili Aromatyczna oliwa Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 250 ml oliwy z oliwek dobrej jakości

pół główki czosnku

1-2 suszone papryczki chili (zależy od preferencji co do ostrości potraw) Sposób przygotowania Przygotuj składnikiObierz czosnek i pokrój na plasterki. Podgrzej oliwęPodgrzej oliwę w garnuszku, nie dopuszczając do zagotowania, a gdy zaczną pojawiać się w niej bąbelki, dodaj czosnek i mieszając, podgrzewaj na wolnym ogniu ok. 15 minut, nie dopuszczając do zbrązowienia czy przypalenia. Przelej oliwę do szklanego naczyniaWyłącz gaz, dodaj papryczki chili i zostaw na kolejne 15 minut. Przelej do wyparzonego szklanego naczynia i po ostygnięciu przechowuj w lodówce. Zużyj w ciągu miesiąca.

