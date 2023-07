Chcesz pozbyć się zaparć w naturalny sposób? Jedz agrest

Agrest to gatunek krzewu spokrewniony z porzeczką, stąd tez jego pełna nazwa brzmi: porzeczka agrest (Ribes uva-crispa L.). Występuje w Europie, Ameryce i Afryce. Owoce, które na nim rosną to jagody. Mają żółte, zielone lub czerwonawe zabarwienie. Mogą być pokryte włoskami, albo mieć gładką i lśniącą skórkę. Kryją w sobie bogactwo składników odżywczych, korzystnie działających na zdrowie. Znajdziemy w nich witaminy: C, E, A, B6, ryboflawinę, niacynę, tiaminę i kwas foliowy oraz minerały: cynk, potas, sód, wapń, żelazo, fosfor i magnez.

Jaką korzyść dla zdrowia przynosi jedzenie agrestu?

Regularne spożywanie owoców agrestu, zarówno świeżych, jak i suszonych, wspomaga trawienie i ma właściwości przeczyszczające. Dlatego są one traktowane jako naturalny środek zapobiegający zaparciom i wzdęciom. Dzieje się tak za sprawą zawartego w nich błonnika (w 100 g jest go 4,3 g) oraz kwasów: jabłkowego i cytrynowego. Błonnik oraz pektyny wpływają również na obniżenie poziomu „złego” cholesterolu, zapobiegając miażdżycy. Owoce agrestu wykazują działanie żółciopędne i moczopędne i dlatego korzystnie wpływają na przemianę materii. Zalecane są osobom na dietach odchudzających, gdyż mają niewiele kalorii. Aż dwie garście tych owoców (ok. 100 g) to tylko 44 kcal. Wpływają korzystnie też na stawy dzięki właściwościom przeciwzapalnym. Badania wskazują, że łagodzą objawy zwyrodnienia stawów, a co więcej mogą zapobiegać chorobom kości, w tym osteoporozie i przyspieszają ich regenerację po urazach i złamaniach.

Uwaga: mimo wszystkich tych zalet, po agrest nie wszyscy mogą sięgać. Jedzenie tych owoców, zwłaszcza w dużych ilościach, odradza się osobom, chorym na wrzody żołądka i dwunastnicy, zapalenie okrężnicy i jelit oraz z niewydolnością nerek.

Jak jeść agrest?

Agrest to owoc typowo letni. Najlepiej spożywać go na surowo, ale można też wykorzystać do produkcji domowych soków, albo ugotować kompot. Zawiera naturalne pektyny o właściwościach żelujących, łatwo więc zrobić z owoców dżem. Nadaje się też doskonale do ciast i deserów ze względu na kwaskowy smak, który przełamuje słodycz. Agrest można też dodać do duszonych mięs, np. kurczaka lub wołowiny. Można zrobić z niego nalewkę lub wino.

Zrób sok z agrestu

Przepis: Sok z agrestu Zdrowy napój. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 29 min. Liczba porcji 20 Składniki 2 kg agrestu

1 kg cukru Sposób przygotowania Przygotuj owoceOwoce myjemy i obrywamy z ogonków Ugotuj owoceUgotuj obrane uprzednio owoce w odpowiedniej ilości wody (musi ona nieco przykrywać agrest) do miękkości. Przetrzyj owocePrzygotuj czysty garnek, a na jego wierzchu połóż sito. Przecedź ugotowane wcześniej owoce i za przetrzyj pomocą łyżki tak, aby uzyskać jak największą ilość soku. Dodaj cukierDo soku dodaj cukier (na 1 kg owoców 1 kg cukru). Alternatywnie, aby sok był zdrowszy i mniej kaloryczny, możesz użyć erytrytolu lub cukru brzozowego. Gotuj do całkowitego rozpuszczenia białych kryształków, cały czas mieszając. Wystudź sokPozostaw sok do wystudzenia. Jest gotowy do picia. Jeśli chcemy go dłużej przechować, należy go zapasteryzować.

