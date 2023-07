Co pić i jeść przy dnie moczanowej? Wskazuje dietetyczka

Dna moczanowa nazywana jest również chorobą dobrobytu, ponieważ jej występowanie związane jest z dietą bogatą w czerwone mięso oraz alkohol. Do czynników sprzyjających jej wystąpieniu należą również: mała ilość ruchu oraz przyjmowanie niektórych leków. Podagra objawia się dotkliwym bólem stawów, ich zniekształceniem, a nawet unieruchomieniem. W leczeniu schorzenia niezwykle ważne jest stosowanie odpowiedniej diety, która eliminuje nadmiar związków purynowych z pożywienia. To, między innymi, one odpowiadają za pojawienie się nadmiaru kwasu moczowego w organizmie, który wywołuje charakterystyczne objawy choroby.

Co powinni pić chorzy na dnę moczanową, a czego unikać?

Jak wskazuje ekspertka, osoby chore na dnę moczanową, powinny przyjmować duże ilości płynów, nawet 3 litry na dobę. Najlepiej pić wodę mineralną lub źródlaną, w mniejszej ilości słabe herbatki ziołowe. Dietetyczka Agnieszka Jeżewska mówi:

Picie dużej ilości wody sprawi, że kwas moczowy będzie szybciej wydalany i nie będzie się krystalizował w tkankach. Wodę należy też pić bezpośrednio przed snem, co zapobiega tworzeniu się kryształków w kanalikach nerkowych.

Chorzy na dnę moczanową nie powinni spożywać alkoholu. Alkohol nasila stan zapalny i dolegliwości bólowe w stawach.

Jak skomponować dietę dla chorych na dnę moczanową?

Dietę przy dnie moczanowej określa się jako dietę niskopurynową. Jak wskazuje dietetyczna, jadłospis dla chorych na dnę moczanową powinien składać się z 4-5 posiłków w ciągu dnia. Konieczne jest ograniczenie spożywanego mięsa, gdyż powoduje wzrost poziomu kwasu moczowego we krwi. Nie można też jeść wywarów z kości, rosołów oraz innych zup gotowanych na mięsie lub kościach. Ponadto nie są zalecane owoce morza, podroby, tłuste ryby. Dlatego, aby zapewnić odpowiednią podaż białka, w jadłospisie należy uwzględnić większą ilość nabiału oraz jajek. Dietetyczka doradza:

Mięso w diecie chorych na dnę moczanową powinno być ograniczone. Dozwolona jest niewielka ilość. Ważny jest sposób przyrządzania mięsa. Można je dusić, bez wcześniejszego obsmażania, piec bez tłuszczu. Zaleca się gotowanie mięsa w dużej ilości wody, którą potem należy wylać. Pozwala to na uwolnienie z niego części puryn.

Z diety chorych na dnę moczanową należy wyeliminować również: cukry proste, a więc słodycze, owoce w dużych ilościach i słodzone soki, miód oraz niektóre warzywa (np. szpinak, fasolkę szparagową, kukurydzę, kalafior, szczaw, jarmuż), a także grzyby. W diecie chorych na dnę moczanową powinny dominować tłuszcze nienasycone pochodzenia roślinnego.

