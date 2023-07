Napar z szałwii sprawdzi się w upały. Zapobiega nadmiernemu poceniu się

Napar z suszonych lub świeżych liści szałwii łatwo jest przygotować. Zioła najlepiej zaparzyć rano i popijać przez cały dzień. Wystarczy wypijać niepełną szklankę (100- 200 ml) trzy razy dziennie. Efekt widoczny jest już ok. 2-3 godziny po wypiciu pierwszej szklanki naparu.

Uwaga! Naparu z szałwii nie powinno się pić w nadmiarze. Do przygotowania naparu, który wypijany jest jednego dnia, nie powinno się używać więcej niż 15 g liści, gdyż mogą wywołać niepożądane skutki. Należą do nich m.in.: kołatanie serca, suchość w ustach, zawroty głowy, a nawet drgawki. Szałwii nie powinny stosować kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, ponieważ hamuje ona laktację.

Przepis: Napar z szałwii Napar z szałwii zapobiega nadmiernemu poceniu się. Warto pić go w upalne dni. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 9 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 łyżeczki suszonych liści szałwii (ok. 3 g)

200 ml wody Sposób przygotowania Zalej zioła wodą2 łyżeczki suszonych liści szałwii zalej niepełną szklanką gorącej (nie wrzącej) wody. Pozostaw pod przykryciemNapar pozostaw pod przykryciem na 10 minut. Po lekkim ostudzeniu jest gotowy do spożycia.

Inne korzystne dla zdrowia działanie naparu z szałwii

Picie naparu z szałwii ma szereg korzystnych dla zdrowia właściwości. Szałwia ma działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, dlatego polecana jest przy przeziębieniach. Polecana jest także do płukania gardła i jamy ustnej w przypadku bólu i infekcji gardła, aft oraz krwawiących dziąseł. Napar z szałwii wspomaga pracę jelit i zapobiega biegunkom. Badania potwierdziły również przeciwcukrzycowe właściwości szałwii. Obniża ona poziom cukru we krwi bez wpływu na wydzielanie insuliny. Substancje czynne zawarte w szałwii przyczyniają się do poprawy funkcji poznawczych i znajdują zastosowanie w leczeniu choroby Alzheimera. Dotyczy to kwasu rozmarynowego, który ogranicza powstawanie β-amyloidu, przyczyniającego się do zaburzenia funkcji komórek nerwowych i rozwoju choroby.

Jakie produkty spożywcze wzmagają wydzielanie potu?

Jeśli mamy problem z nadmiernym poceniem się, warto ograniczyć spożywanie gorących potraw oraz pikantnych przypraw na przykład pieprzu, ostrej papryki, imbiru, kurkumy, gorczycy. Zalecenie dotyczy również pikantnych sosów typu tabasco. Pocenie się wzmagają również potrawy bogate w białka i tłuszcze zwierzęce, dania typu fast food, słodycze oraz alkohol. Spożycie tych produktów sprawia, że wzrasta krążenie i zwiększa się temperatura ciała, co powoduje większe wydzielanie potu.

