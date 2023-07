Pij sok z ogórków kiszonych! Nawadnia i dostarcza cennych witamin

Sok z kiszonych ogórków jest ożywczy i kwaskowy w smaku. Zalecany jest zwłaszcza w upały, gdyż doskonale gasi pragnienie i zapobiega odwodnieniu, dzięki zawartości potasu, który zatrzymuje wodę w organizmie. Zawiera również sód, który przywraca równowagę elektrolityczną. Polecany jest osobom, które walczą z nadwagą – jest niskokaloryczny (szklanka soku ma tylko 28 kcal) i przyspiesza przemianę materii.

Dlaczego jeszcze warto pić sok z ogórków kiszonych?

Sok z kiszonych ogórków jest bogatym źródłem kwasu mlekowego, który powstaje w procesie fermentacji, a znajdujące się w nim bakterie probiotyczne regulują pracę jelit oraz podnoszą odporność organizmu. W soku z ogórków znajdziemy też witaminy z grupy B oraz A, C, E i K, a także wapń, żelazo, cynk, magnez i fosfor. Regularne spożywanie soku z ogórków kiszonych korzystnie wpływa na wygląd skóry, włosów i paznokci. Napój zalecany jest również osobom, które nadużyły alkoholu i cierpią z powodu kaca. Dzięki dużej zawartości witamin i składników mineralnych niweluje skutki jego działania.

Przepis: Ogórki kiszone Chrupiące ogórki kiszone. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 15 Składniki około 2 kg niewielkich ogórków gruntowych,

kilka kwiatów kopru (jeden na każdy słoiczek),

ząbki czosnku (po dwa na każdy słoiczek),

korzeń chrzanu (po kawałku na każdy słoiczek),

liście czarnej porzeczki (dwa na słoik),

liście wiśni (po jednym na słoik)

solankę (na jeden litr wody dwie płaskie łyżki soli) Sposób przygotowania Przygotuj ogórkiOgórki dokładnie myjemy, zalewamy zimną wodą i odkładamy do namoczenia na około godzinę. W tym czasie przygotowujemy zalewę. Do garnka wlewamy wodę, dodajemy sól. Mieszamy do momentu jej rozpuszczenia. Włóż do słoikówOgórki odcedzamy. Na dnie wyparzonych wcześniej słoików układamy czosnek, chrzan oraz liście. Jak najciaśniej układamy ogórki. Na wierzchu kładziemy koper. Całość zalewamy solanką i szczelnie zakręcamy słoik. Przechowujemy w suchym, ciemnym miejscu.

Jak wykorzystać w kuchni sok z kiszonych ogórków?

Woda z ogórków kiszonych nadaje się nie tylko do picia, ale można też dodawać ją do dań. Polepsza i nadaje wyrazistości potrawom. Na jego bazie można ugotować na przykład pyszną zupę ogórkową. Warto też dodać do niej pokrojone w kostkę lub utarte ogórki kiszone. To doskonała propozycja na obiad w upalne dni. Soku z ogórków można też dodać do żurku czy czerwonego barszczu. Na bazie z soku z ogórków przygotowuje się marynatę do mięs. Mięso będzie lekko kwaskowe w smaku i kruche. Marynata taka zalecana jest zwłaszcza do wołowiny.

