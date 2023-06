Zamiast sięgnąć po kolejną kawę, zjedz to warzywo. Dodaje energii i wspomaga odchudzanie

Biorąc pod uwagę zalety zielonego ogórka, to wciąż niedoceniane warzywo. Jest niskokaloryczny, zdrowy, ma pozytywny wpływ na cały organizm, a do tego jest dostępny przez cały rok. W czerwcu możemy delektować się najsmaczniejszą jego odmianą – gruntową. Ponad 95 proc. składu ogórka stanowi woda. Doskonale gasi więc pragnienie, szczególnie w upalne dni. W 100 g ogórka jest tylko 12 kalorii, jest więc zalecany osobom, które się odchudzają, a także tym, które dbają o linię. Regularne jedzenie ogórków przyspiesza metabolizm, warto więc włączyć je do jadłospisu, jeśli chcemy zrzucić zbędne kilogramy.

Dlaczego zjedzenie ogórka działa, jak wypicie filiżanki kawy?

Ogórek, tak jak kawa, działa moczopędnie. Regularne spożywanie ogórków pomaga usunąć nadmiar wody z organizmu, niwelując obrzęki, zwłaszcza nóg czy twarzy. Poprawia też samopoczucie i koncentrację. Podobne odczucia mamy po wypiciu kawy. Te właściwości kawa zawdzięcza zawartej w niej kofeinie, ogórek natomiast zawartej w nim fisetynie – polifenolowi roślinnemu z grupy flawonoidów. Jak wskazują badania, związek ten poprawia pamięć i zdolność uczenia się, zapobiega rozwojowi choroby Alzheimera.

Inne korzystne dla zdrowia właściwości zielonego ogórka

Zielony ogórek jest źródłem witamin: A, z grupy B (B1, B2, B3, B6 i B9 – kwas foliowy), C, E i K. Nie zawiera ich jednak w dużych ilościach. Znajdziemy w nim potas, fosfor, wapń, magnez, żelazo, cynk, mangan oraz miedź. Dzięki zawartości potasu (w 100 g jest go 136-147 mg) jedzenie ogórków korzystnie wpływa na pracę serca i pomaga regulować ciśnienie krwi. Ponadto zawarte w nim sterole roślinne wpierają układ sercowo-naczyniowy, gdyż obniżają poziom „złego” cholesterolu we krwi.

W składzie ogórka znajdziemy chlorofil, któremu warzywo zawdzięcza swój zielony kolor. Ma on działanie detoksykacyjne. W związku z tym jedzenie ogórków zalecane jest m.in. osobom mającym nieświeży oddech i zmagającym się z przykrym zapachem potu. Są to bowiem objawy obecności zbyt dużej ilości szkodliwych substancji w organizmie. Ogórki warto też spożywać kiedy cierpimy na zgagę oraz zaparcia, gdyż łagodzą objawy tych dolegliwości.

Ogórek w kuchni

Ogórek to warzywo używane w wielu kuchniach świata. Jest przyjemnie chrupiący, a jego słodki smak równoważy ostre azjatyckie dania. W polskiej kuchni jest składnikiem tradycyjnej mizerii, czyli ogórków ze śmietaną. Ogórek to również składnik letnich zup. Na bazie tego warzywa przygotowywane są chłodniki. W gorące dni plasterki świeżego ogórka można też dodawać do napojów i lemoniad, które nabierają dzięki nim orzeźwiającego smaku.

Ogórki gruntowe można tez kisić, czyli poddawać procesowi fermentacji mlekowej. Przez pierwsze dni, we wstępnym procesie kiszenia, ogórki nazywane są małosolnymi. Kwas mlekowy, który powstaje w czasie fermentacji posiada wiele korzystnych dla zdrowia właściwości. Dlatego uważa się, że ogórki kiszone ro jedne z najzdrowszych warzyw.

